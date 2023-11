Raši by chcel zmenu volebných obvodov už do najbližších volieb. Gröhling je proti

Minister investícií Richard Raši (Hlas) by považoval za ideálne, ak by sa zmena počtu volebných obvodov týkala už volieb do Národnej rady v roku 2027. Vníma však, že na zmenu Ústavy SR nemá koalícia v parlamente dostatok hlasov poslancov. Podpredseda SaS Branislav Gröhling je proti tejto zmene, považoval by to za podvod na voličoch.

Viacero volebných obvodov na parlamentné voľby je podľa Rašiho dôležitých na to, aby boli regionálni lídri zvolení okresmi. „Je to tá najdemokratickejšia forma,“ povedal Raši. Gröhling bude iniciovať stretnutie v rámci opozície, aby si vyjasnili výhody a nevýhody takejto zmeny. Voliči by si podľa neho mohli do NR SR vyberať ľudí len z jednotlivých okresov alebo oblastí. Do národného parlamentu si podľa neho treba vyberať ľudí z celého Slovenska.

Raši: Po Remišovej zostane eurofondová kalamita

Video

Gröhling v reakcii na výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR o príprave a organizácii Svetovej výstavy Expo Dubaj 2020 uviedol, že ak nastali pochybenia, treba ich vyšetriť. „Každý, kto tam bol zodpovedný a pochybil, nech nesie zodpovednosť,“ povedal.

Predpokladá, že šéf SaS a vtedajší minister hospodárstva Richard Sulík začiatkom týždňa výsledky vysvetlí. Nechcel sa vyjadriť, či by mal preto Sulík opustiť politiku. Má podľa neho sám odpovedať, akú osobnú zodpovednosť mieni vyvodiť. Raši reagoval, že v správe je jasne napísané, že rozhodovanie bolo netransparentné a financie sa využili nehospodárne.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) má plnú dôveru Rašiho, Hlasu aj vlády, keďže vysvetlil svoj právny postup pri postavení vyšetrovateľov mimo službu.

Ak sa budú robiť zmeny v Trestnom zákone alebo Trestnom poriadku, ktoré by si vyžadovali konzultáciu na európskej úrovni, bude ich viesť minister spravodlivosti Boris Susko (Smer).

FIco ukázal SMS, ktorá podľa neho dokazuje manipuláciu s vyšetrovaním ká­uz

Video

Rozhodnutie, čo bude ďalej so špeciálnou prokuratúrou a Špecializovaným trestným súdom, má byť podľa Rašiho výsledkom zhodnotenia ich pôsobenia a odborných diskusií. Nevie o návrhu, ktorý by hovoril o zrušení špeciálnej prokuratúry alebo jej začlenení pod generálnu prokuratúru.

Gröhling podotkol, že za vlád Smeru v uplynulých 12 rokoch nechceli meniť trestné zákony, no začali o tom hovoriť, až keď sa začali vyšetrovať kauzy ich nominantov.

Raši si vie predstaviť, že by špeciálny prokurátor Daniel Lipšic neostal na svojom poste až do konca funkčného obdobia, označuje ho totiž za politika, nie prokurátora. Raši zároveň uviedol, že neuvažoval o tom, či by chcel byť predsedom Hlasu. Gröhling povedal, že je možné, že by nekandidoval za predsedu SaS.