Koľko zarába šéf polície a ktorý úradník si popri funkcii prilepšil o 600-tisíc eur? Národná rada zverejnila majetkové priznania verejných funkcionárov

Veľký prehľad majetkových priznaní zverejnila Národná rada (NR) SR na svojom webe. Tento rok informácie prišli s oneskorením. Podľa zákona musia verejní funkcionári podať oznámenie o majetkových pomeroch do 30. apríla, ich zverejnenie zabezpečuje Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií. Ten sa ale priznaniami nezaoberal, lebo v lete sa nekonali riadne schôdze parlamentu. Vtedajší predseda výboru Boris Susko (Smer) oznámil, že majetkové priznania sa zverejnia až na jeseň po parlamentných voľbách, keď sa nimi bude zaoberať výbor v novom zložení.

V majetkových priznaniach politici musia uviesť výšku svojich príjmov z výkonu funkcie, ale aj z iných zdrojov, tiež vlastnícke práva k nehnuteľnostiam a iným cennostiam. Napríklad majú v tlačive deklarovať majetky ako autá, úspory a cenné papiere, podiely vo firmách, šperky či umelecké diela. Okrem toho musia vyplniť riadok o prijatých daroch. V oznámení tiež treba informovať, či verejný funkcionár používa vec v cudzom vlastníctve. Teda či si prenajíma nehnuteľnosti alebo či sa vozí cudzím autom. V priznaní však nemusia popisovať každú drobnosť, ktorú si kúpili alebo dostali ako darček. Zákon vyžaduje informácie len o takých majetkoch, hodnota ktorých presahuje 35-násobok minimálnej mzdy. V roku 2022 táto suma predstavuje 22 610 eur.

Povinnosť podať majetkové priznanie má prezidentka, členovia vlády, štátni tajomníci, vedúci ústredných orgánov štátnej správy, sudcovia Ústavného súdu, predseda a podpredsedovia Najvyššieho súdu SR, ďalej členovia Súdnej rady, generálny prokurátor, verejný ochranca práv, generálny náčelník ozbrojených síl, šéf SIS či rektori verejných vysokých škôl. A, samozrejme, poslanci zákonodarného zbo­ru.

Prezidentka nezarába najviac

Najzaujímavejšou položkou majetkových priznaní je často práve suma príjmov verejných funkcionárov. Podľa zákona má najvyšší plat spomedzi najvyššie postavených politikov hlava štátu. Prezidentka Zuzana Čaputová vlani z výkonu svojej funkcie zarobila necelých 160-tisíc eur, čo je okolo 13-tisíc eur mesačne v hrubom. Táto suma je násobne vyššia ako prijem druhého najvyššieho ústavného činiteľa predsedu parlamentu. Vlani túto funkciu vykonával Boris Kollár (Sme rodina), ktorý v majetkovom priznaní uviedol ročný prijem v sume 46-tisíc eur. Premiérska práca ja platená o čosi lepšie, vlaňajší predseda vlády Eduard Heger (vtedy OĽaNO, dnes Demokrati) v oznámení uviedol ročnú mzdu vo výške 68-tisíc eur.

Boris Kollár Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár počas volebnej noci hnutia Sme rodina po ukončení predčasných volieb do Národnej rady SR 2023. Bratislava, 1. október 2023.

Ide síce o troch najvyšších predstaviteľoch štátu, odmeny za svoju prácu však najvyššie nemajú. Lepšie platové pomery než premiér či prezidentka napríklad má predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ján Tóth, ktorý vlani vo funkcii zarobil 169-tsíc eur. Na mzdu by sa nemal sťažovať ani prezident Finančnej správy Jiří Žezulka, za minulý rok priznal prijem 119-tisíc eur. Podobné vysoký plat má aj špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, mesačné dostáva 9,7 tisíca eur, čo tvorí sumu 116-tisíc eur ročne. Šéf Generálnej prokuratúry Maroš Žilinka má nižšiu odmenu. Vlani z výkonu funkcie zarobil len 72-tisíc eur.

Z týchto informácií vyplýva, že lepšie ohodnotené ako práca generálneho prokurátora sú aj platené pozície riaditeľov mediálnych štruktúr, chod ktorých sa financuje zo štátnej pokladnice. Napríklad bývalý riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník šéfoval verejnoprávnej televízii do konca júla 2022 a za sedem mesiacov vo výkone funkcie zarobil 91-tisíc eur, teda 13-tisíc mesačne. Jeho nástupca na poste Ľuboš Machaj, ktorý riadil RTVS ďalších päť mesiacov, priznal dvakrát nižší prijem, len 6,7 tisíca eur mesačne. Štát ponúka štedrú mzdu aj riaditeľovi Tlačovej agentúry SR (TASR), jej terajší šéf Vladimír Puchala vlani zarobil takmer 99-tisíc eur.

Dobre platené sú aj pozície v bezpečnostných a silových zložkách štátu. Šéf Slovenskej informačnej služby Michal Aláč v majetkovom priznaní uviedol ročný prijem z funkcie v sume takmer 132-tisíc eur. O pár tisíc viac zarobil riaditeľ Vojenského spravodajstva Róbert Kleštinec. Bývalý prezident Policajného zboru Štefan Hamran vlani za výkon funkcie dostal 94-tisíc eur. Náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl SR Daniel Zmeko v majetkovom priznaní uviedol prijem 84-tisíc eur, čo zodpovedá mesačnému platu 7-tisíc v hrubom.

Žijú nielen z platov

Štátne funkcie sú nezlučiteľné s podnikaním či s prácou pre ktorúkoľvek inú komerčnú inštitúciu. Politici a riaditelia štátnych podnikov však môžu dostávať finančne výnosy zo svojich majetkov, či už ide o prenájom nehnuteľností, výnosy z pôžičiek a investícii, alebo dividend. Pôsobiť tiež môžu v medzinárodných inštitúciách, občianskych združeniach a nie je zakázané za túto činnosť dostávať odmeny. Zákon len vyžaduje ich evidenciu v majetkovom priznaní.

Ako vyplýva zo zverejnených dokumentov, mnohí verejní funkcionári túto možnosť využili a živia sa nielen platom, ktorý prislúcha k ich postu. Napríklad vlani príjmy súčasného premiéra Roberta Fica (Smer) z výkonu verejnej funkcie boli takmer rovnaké ako suma, ktorú zarobil z iných zdrojov. Šéf sociálnych demokratov v majetkovom priznaní uviedol prijem okolo 78-tisíc eur, z čoho len 39-tisíc tvoril poslanecký plat. Ďalší prijem zrejme súvisí s advokátskou kanceláriou, ktorú Fico rozbehol ešte v roku 2020. Po jej vzniku v majetkových priznaniach začal uvádzať aj vedľajší "privýrobok”. V roku 2021 dokonca z iných zdrojov zarobil viac než z výkonu poslaneckého mandátu.

Do inej ligy však patria ľudia z finančných kruhov. Povinnosť podávať majetkové priznania platí nielen pre politikov, ale aj pre vedenie Národnej banky Slovenska (NBS), členov Bankovej rady NBS či Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Hoci aj tak títo zamestnanci majú priemerný plat okolo šesť- až sedemtisíc eur mesačne, väčšina ich príjmov pochádza z iných zdrojov. Napríklad plat guvernéra NBS Petra Kažimíra vlani tvoril len štvrtinu jeho ročných príjmov. Kým za výkon funkcie dostal 78-tisíc eur, ďalšie jeho príjmy predstavovali sumu 251-tisíc. V roku 2018 Kažimír uviedol v priznaní, že vedľajšie príjmy dostaval zo správy vlastného majetku. Tými boli príjmy z prenájmu, podielov na zisku a prijatých úrokov.

Podobne viac ako z výkonu funkcie zarába aj bývalý predseda úradníckej vlády Ľudovít Ódor. Pred nástupom do premiérskej funkcie pôsobil ako viceguvernér NBS a člen Bankovej rady. V majetkovom priznaní uviedol príjmy v celkovej výške 295-tisíc eur, z čoho len 77-tisíc bolo vyplatených ako odmena za verejnú funkciu. Zvyšok zrejme tvoria výnosy z podielových fondov a vkladov v bankách, ktoré Ódor tiež uvádza na zozname svojich majetkov.

Úplným kráľom z pohľadu výšky vedľajších príjmov však je Ódorov a Kažimírov kolega z radov Bankovej rady NBS Ľuboš Pástor. Slovenský ekonóm, ktorý vyše 20 rokov prednáša na University of Chicago Booth School of Business a tiež sa podieľa na riadení Centra pre výskum cenných papierov a Fama-Millerovho centra, vlani podľa majetkového priznania zarobil vyše 700-tisíc eur. Iba 79-tisíc z toho tvoril prijem z verejnej funkcie. Zvyšok, teda vyše 600-tisíc, uznávaný ekonóm dostal ako výnosy z investícií do cenných papierov a zo správy majetku.