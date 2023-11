Práce na projekte sanácie vrakunskej skládky by mali pokračovať v roku 2024

Práce na sanácii bývalej skládky Chemických závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej Vrakuni by mohli pokračovať začiatkom roka 2024, uviedli z odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia. Pokračovanie projektu spočíva vo vybudovaní podzemnej tesniacej steny a povrchovej tesniacej vrstvy, hotové majú byť do konca roka 2025. Ale tiež zo sanácie podzemnej vody.

„Stavebné povolenie je právoplatné a pokračovanie prác sanácie predpokladáme začiatkom roka 2024,“ skonštatoval envirorezort s tým, že mechanizmy a stavebná technika by sa mali na stavenisku objaviť v prvom polroku budúceho roka.

V projekte chce ministerstvo pokračovať metódou tzv. enkapsulácie, teda vybudovaním podzemnej tesniacej steny a povrchovej tesniacej vrstvy. Následne čistením podzemnej vody v blízkosti odizolovaného chemického odpadu. Prípravné stavebné činnosti by sa mali začať v januári 2024, s výstavbou podzemnej tesniacej steny po získaní nenávratného finančného príspevku z eurofondov.

V zmysle harmonogramu realizačného projektu by mali byť podzemná tesniaca stena a povrchová tesniaca vrstva vybudované do konca roka 2025. Sanácia podzemnej vody má pokračovať do konca roka 2026. Posanačné monitorovanie by malo byť ukončené v decembri 2027. V rámci enkapsulácie sa predpokladá aj čiastočné odťaženie kontaminovaných zemín. Na dekontamináciu podzemnej vody sa majú vybudovať dve sanačné stanice, dočasná a trvalá.

„Sanácia environmentálnej záťaže zahŕňa rôzne práce, ktorých cieľom je odstrániť, znížiť alebo obmedziť kontamináciu na úroveň akceptovateľného rizika,“ podotýka envirorezort pripomínajúc, že vrakunská skládka predstavuje vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Špecifickým cieľom projektu je obmedziť plošné a priestorové šírenie znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí. Rovnako tak zníženie množstva látok, ktoré budú migrovať v smere prúdenia podzemnej vody na Žitný ostrov po uzatvorení skládky.

Prípravnú etapu sanačných prác začal zhotoviteľ v novembri 2018. Zahŕňala doplnkový prieskum územia, overenie technológií výstavby podzemnej tesniacej steny či dopracovanie realizačného projektu. Doplnkový prieskum bol ukončený záverečnou správou v júni 2019.

Koncom októbra 2023 schválil Okresný úrad Bratislava zmenu plánu prác, o ktorú požiadal enivorezort. Dôvodom boli viaceré nepredvídateľné okolnosti. Okrem doplnkového geologického prieskumu išlo o obštrukcie súvisiace s vyvlastňovacími konaniami i stavebným povolením. Časové omeškanie bolo spôsobené aj mimoriadnymi okolnosťami súvisiacimi s pandémiou, vojnovým konfliktom na Ukrajine či cenovou nestabilitou.

Rozloha skládky, ktorá sa nachádza na rozhraní bratislavských mestských častí Vrakuňa a Ružinov, je približne 4,65 hektára. Je na nej zhruba 120-tisíc kubických metrov odpadu, ktorý tam vyvážali z chemických závodov v 60. až 80. rokoch minulého storočia. Do podzemných vôd unikajú najmä pesticídy a herbicídy. Kontaminačným mrakom je zasiahnutá Vrakuňa, Podunajské Biskupice a Ružinov. Spustenie sanačných prác sa očakávalo v roku 2018.