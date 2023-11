Psychiater o masakri v Šali: Ranný čas naznačuje, čo mohlo byť za útokom

Sused o rodine: Poznal som ich ako slušných ľudí. Neboli s nimi žiadne problémy. Video Zdroj: TV Pravda

Polícia dostala oznámenie o tragédii ráno o 5:26. Naznačuje nám čas, čo mohlo skutku predchádzať?

Ranný čas môže byť ukazovateľom pre duševne chorobný stav – epizódu, napríklad hlbokej depresie so psychotickými príznakmi, aj keď vek „útočníka“ nie je príznačný pre začiatok takejto depresie. Konflikty sa dejú skôr v popoludňajšom, večernom alebo nočnom čase. Rodina sa ráno mohla pripravovať na pracovný deň. Ťažká depresia so psychotickými príznakmi má ranné maximum v poruche nálady. Je s ňou spojené včasné budenie, pacienti sa budia o štvrtej-piatej hodine ráno na silnú úzkosť, môžu tam byť prítomné paranoidné až suicidálne myšlienky.

Z výpovedí susedov je známe, že z okna vyskočil nahý. Dostavil sa u neho pocit viny?

To, že za takýchto okolností ukončil svoj život, môže naznačovať, že išlo o psychotický chorobný motív. Zapadalo by to do kontextu, že ku konfliktu došlo v skorých ranných hodinách. Zrejme tam dochádzalo k formovaniu duševnej poruchy. Môže vzniknúť veľmi rýchlo a zo začiatku prebiehať skryte aj týždne. Nikto z okolia si to nemusí všimnúť.

„Zámer“ ukončiť svoj život naznačuje aj to, že hoci rodina bývala na štvrtom poschodí, vybehol až na siedme, aby samovražda bola dokonaná. Opäť to nevylučuje psychotický motív. To, že vyskočil nahý, podčiarkuje stránku chorobného motívu. Skok bol pravdepodobne motivovaný myšlienkovým chorobným bludným procesom.

Mohli zohrať úlohu drogy alebo alkohol či sa skôr prikláňate k tomu, že úlohu zohrala najmä psychika?

Môže to byť dva v jednom. Ak niečo skryte požil a nemuselo to byť opakovaným spôsobom, len sporadické, tak rodičia o tom nemuseli vedieť. Nedalo sa to odčítať, či si niečo nedal. Dnes vieme, že aj marihuana spustí chorobný proces. Musím sa prikloniť aj k tejto verzii. Nevylučuje to, že v ňom drogy naštartovali ochorenie, ktoré bolo základom pre toto konanie s tragickým následkom.

Mestská polícia sa vyjadrila, že tragédia sa stala v slušnej rodine, s ktorou neboli problémy. Rodičia tragédiu prežili. Ako by sa k nim malo teraz správať okolie, aby bol návrat domov pre nich čo najmenej bolestivý?

Šetrne. Nevyčítať, skôr ich podporiť. Nepýtať sa ich, čo sa stalo, nezaťažovať ich otázkami, keď sa vrátia domov. Ľudsky podať ruku.

O útočníkovi je známe, že študoval medicínu. Je všeobecne známe, že štúdium medicíny nie je jednoduché, medici sú vystavení tlaku. Mohlo aj štúdium zohrať úlohu?

Adaptačné okolnosti na štúdium sú najviac videné a cítené v prvých mesiacoch, respektíve v prvých dvoch rokoch. Medicína je náročná, ale nepredpokladám, že išlo „iba“ o tlak zo štúdia. Nepripisoval by som to náročnosti štúdia.

Upútalo vás po odbornej stránke niečo na tomto prípade?

Ak sa spätne potvrdí, že išlo o prejav duševného ochorenia, tak by to zodpovedalo tomu, že aj chorobné zmeny psychiky vedú k agresii s nedozernými následkami na životoch a zdraví. V porovnaní s inými skutkami vo forenznej psychiatrii je oveľa menej zastúpená. Upútalo ma to, že sme zrejme konfrontovaní – ak sa to potvrdí – s tým, že duševné ochorenie dokáže človeka takto zmeniť a v ostatnej dobe sa ukazuje, že obdobné tragédie pribúdajú.