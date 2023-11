Chýbajú lacné lieky na srdce. Štát nie je schopný zabezpečiť ich dovoz

Miroslava Snopková: Zodpovednosť za nedostatok liekov nesmie niesť pecient Video

Bývalý štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Róbert Babeľa videl problém v počte chorých. Tvrdil, že problém s nedostatkom liekov by sa vyriešil tým, keby ich pacienti neužívali. Odvtedy však rezort s lepším riešením neprišiel a výpadky sa však týkajú všetkých liekov.

Začiatok respiračných ochorení však stály problém ešte viac prehĺbi. Za to môžu aj takzvané reexporty, kedy distribučné firmy vykúpia daný liek od lekární a so ziskom ich predajú na trhoch, kde je vyššia cena. Môže za to najmä fakt, že na Slovensku platí jedna z najnižších svetových cien liekov a náš trh sa tak stáva atraktívny pre distribučné firmy.

Vypočujte si podcast s Miroslavou Snopkovou zo Slovenskej lekárnickej komory, Dominikom Tomekom z Asociácie na ochranu práv pacienta a Tomáša Tesařa z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave:

Kvôli prísnej cenovej regulácii má Slovensko jedny z najlacnejších liekov v Európe. To však pri zníženej produkcii vedie k tomu, že výrobca radšej rovno dodáva do krajín, kde sú lieky drahšie. Vývoz do krajín s vyššími cenami láka aj špekulantov, ktorí lieky v hodnote miliónov eur určených pre slovenský trh vyvážajú do zahraničia.

„Prísna cenová regulácia má vplyv na nedostatok najlacnejších generických liekov,“ skonštatoval Dušan Zachar, zdravotnícky analytik inštitútu INEKO. Dôvodom má byť to, že cena sa určuje podľa priemeru najlacnejšej ceny lieku v troch krajinách EÚ. Práve toto opatrenie odrádza výrobcov od obchodu so Slovenskom.

Kým na Slovensku stojí rovnaký liek s obsahom paracetamolu 3,86 eur, v Rakúsku je cena skoro o dvojnásobok vyššia.

Vyriešiť to musí štát

Častým argumentom pri nedostatku liekov je neschopnosť vyrobiť ich a následne distribuovať. S týmto tvrdením však nesúhlas viceprezident Asociácie na ochranu práv pacientov Dominik Tomek z Ústavu farmakológie a klinickej farmakológie Slovenskej zdravotníckej univerzity zdôraznil, že “toto je problematika na úrovni vlády a ministrov“.

„Problémy pri liečbe a nedostatku liekov sa prelievajú stále dokola . Nedá sa ukazovať prstom na Indiu, kde je nedostatok surovín na výrobu liekov, ale treba hľadať riešenia doma,“ ozrejmil Tomek. Zdôraznil, že zbytočne lacné lieky a prílišná regulácia zabraňujú liečbe.

„Lacné lieky už nikdy nebudú. Všetci regulátori boli hrdí ako ceny nestúpajú. Kým v okolitých krajinách rástli u nás sa ceny nehýbali a teraz dospievame do situácie kedy platíme za túto politiku lacných liekov,“ upozornil. Je presvedčený, že výrobcovia nedokážu za ceny ktoré sú na Slovensku predávať medikamenty.

Nedostatok lacných liekov

Na jar chýbali lieky s obsahom paracetamolu, antibiotiká, inzulín či lieky na psychické ochorenia. Dnes je pre zmenu problém s liekmi na kardiovaskulárne ochorenia. Podľa viceprezidentky Slovenskej lekárenskej komory Miroslavy Snopkovej ide o liečivách na vysoký krvný tlak alebo na artériovú hypertenziu.

„Keď vypadne jeden výrobca začne sa to reťaziť a vypadnú zásoby aj od ostatných výrobcov a nevieme zabezpečiť ani liek, ktorý stojí jedno eur,“ ozrejmila. Zároveň chápe, že pacienti sa cítia vystrašene a bezradne, ak musia chodiť zo zdravotnými problémami z lekárne do lekárne.

Priznala, že nateraz sa pacienti s respiračnými ochoreniami obávať nedostatku liekov nemusia, pretože pri paracetamole existujú náhradné lieky. No ani to celkový problém s nedostatkom liečiv v Európe nerieši.

„Keby sme mali takéto riešenie, tak by sme ho uplatnili, ministerstvo zdravotníctva tiež riešenie nemá,“ spresnila Snopková. Hoci sa situácia javí ako momentálne bezradná, ak štát začne konať ihneď, nebudú sa musieť o pár rokov pacienti spoliehať na alternatívnu medicínu.

„Nejaké nástroje máme, len si treba uvedomiť, že implementácia sa netýka mesiaca ani roku ale bude viac ročná,“ upozornila.

To, že nedostatok liekov nie je len problémom Slovenska podčiarkuje aj fakt, že témou sa v apríly tohto roku začala zaoberať aj Európska komisia. Zatiaľ sú však riešenia len na úrovni intenzívnej diskusie. Cieľom je odviazať sa od závislosti na ázijských krajinách, no aj táto transformácia liekovej výroby nezabraní akútnym aktuálnym nedostatkom.

„Objavila sa lieková turistika. Dúfali sme že je to za nami, ale je to tu zase. Nie je to len slovenský problém ale to nás nejako neupokojuje,“ spresnila pričom samotný výrobcovia prestávajú na slovenský trh dodávať. “Vážna v tom,, že kým pred pár rokmi sme riešili nedostatok drahých liekov, tak v súčasnosti riešime nedostatok lacných liekov,“ dodala.

Upozornila, že tento stav je dlhodobo neudržateľný pretože nespokojnosť na strane pacientov vedie k zlyhávaniu liečby a následnej k zvýšenej záťaži lekární. Odvoláva sa pritom na prieskum podľa Farmaceutickej skupiny Európskej únie podľa ktorej sa záťaž na lekárne z roka na rok sa zvyšuje. V roku 2022 to bolo podľa nej viac ako šesť hodín týždenného času, kedy lekárnik zháňa pre pacienta nedostupný liek. Paradoxom je však to, že tie isté lieky sa dajú zohnať v zahraničí za o niečo vyššie ceny ako na Slovensku.

No nevidí riešenie v tom, že by sa uľahčila cesta pacienta za liekom do zahraničia. „Nemôžeme tú záťaž, že štát nie je schopný zabezpečiť liek preniesť na pacienta, ktorý sa potrebuje dostať k lieky. Musíme hľadať riešenia, kedy dostaneme liek k pacientovi a nie naopak,“ zdôraznila. Je podľa nej jedno či je liek dostupný v pohraničných oblastiach, či v Budapešti alebo vo Viedni. „Musí sa zmeniť systém ako vie Slovensko zabezpečiť aby liek nechýbal,“ priznala s tým, že proces trvá veľmi dlho.

Náhradné lieky

Zdravotnícky analytik Zachar ozrejmil, že v aktuálnom stave prichádzame o lieky a neušetríme až toľko. Zdôraznil, že štát by sa mal snažiť viac zaobstarať také lieky, ktoré majú rovnaké účinky ako originálne, no sú lacnejšie. „Môžem mať lacnejšie lieky ak budeme viac intenzívne podporovať generické a biosimilárne lieky,“ ozrejmil. Je presvedčený, že ak štát zvýši ich dostupnosť a podarí sa tak znížiť náklady na lieky.

Podotkol, že generické a biosimilárne látky majú rovnakú účinnosť a dokážu tak vyliečiť viac pacientov. Problém nedostatku liekov si uvedomuje aj Všeobecnej zdravotnej poisťovne pričom podľa nich v generickej a biosimilárnej preskripcii, teda v predpisovaní týchto liečiv pre pacientov, je Slovensko na chvoste všetkých krajín Európskej únie Bolo by preto vhodné zmeniť legislatívu tak, aby zdravotné poisťovne mohli uhrádzať účinnú látku od ľubovoľného výrobcu, s prihliadnutím na čo najefektívnejšie využívanie zdrojov.