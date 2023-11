Šutaj Eštok: Energia venovaná ochrane vnútroštátnych hraníc by mala byť presmerovaná na ochranu vonkajších hraníc EÚ

„Zhodli sme sa na tom, že je potrebné ochraňovať vonkajšiu hranicu (Európskej únie) a z tohto miesta chcem deklarovať, že Slovenská republika je pripravená v tomto smere pomôcť,“ povedal Šutaj Eštok.

Dodal, že postoj Slovenska sa zhoduje s návrhom Maďarska, aby energia venovaná ochrane vnútroštátnych hraníc v schengenskom priestore bola presmerovaná na ochranu vonkajších hraníc. „Musíme tú migráciu riešiť tam, kde vzniká. Ak ju riešime na pôde Európskej únie, je neskoro,“ vyhlásil minister vnútra.

Rozdelená ruskou vojnou. Má Čaputová na V4 rovnaký pohľad ako Ficova vláda? Video Zdroj: TV Pravda

Zároveň poukázal na tom, že krajiny, ktorých sa to týka, sa možno nezhodnú na všetkom, no je podstatné, že vedia viesť dialóg. „Verím, že iba skrz dialóg sa vieme posunúť pri hľadaní riešení, ktoré nám pomôžu pri boji s tak vážnym problémom, ako je nelegálna migrácia“, povedal.

Šutaj Eštok vyjadril spokojnosť, že sa s partnermi zhodli na tom, že téma migrácie migrácie je obrovskou spoločnou výzvou a problémom v rámci Európskej únie ako celku. Poukázal tiež na to, že vnútroštátne kontroly sa zavádzajú v čase krízy. „Je to veľký výkričník pre európske spoločenstvo, že žijeme v dobe krízy a musíme nájsť spoločné riešenie na to, aby sme sa z nej dostali,“ vyhlásil.

Slovenský minister vnútra tiež upozornil, že situácia na hraniciach je v súčasnosti aj v dôsledku počasia lepšia, no s príchodom jari sa môže opäť zhoršiť. „Som rád, že hľadáme spoločné riešenie a že na konci dňa sa prinesie do tejto celoeurópskej debaty viac pragmatizmu, aby sme mohli využívať všetky výdobytky Európskej únie ako takej a mohol sa vrátiť ten schengen, ktorý poznáme,“ dodal.

Čítajte viac Na ruskej vojne sa nezhodnú. Je V4 v stave mozgovej smrti? Čaputová si to overila v Prahe

Spoločná pracovná skupina zástupcov krajín V4, Nemecka a Rakúska, ktorá bude mať na starosti ochranu hraníc, sa má pravidelne stretávať a vyhodnocovať aktuálnu situáciu. Na základe týchto posudkov sa majú prijímať aj opatrenia na hraniciach.

„Všetci sme sa zhodli, že kontroly na vnútorných hraniciach schengenského priestoru nie sú z dlhodobého hľadiska žiaduce,“ vysvetlil český minister vnútra Vít Rakušan a dodal, že štáty strednej Európy budú postupovať koordinovane. Okrem toho zdôraznil potrebu dôslednej návratovej politiky.

Rakušan však nespresnil detaily, ako budú stredoeurópske štáty bojovať proti prevádzačom nelegálnych migrantov. Podčiarkol však, že stredoeurópske štáty sa spoločne snažia udržať funkčnosť schengenského priestoru.