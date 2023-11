Rodina a priatelia sa rozlúčili s Martinou Lubyovou. Exministerka a vedkyňa podľahla ťažkej chorobe

Martina Lubyová sa narodila 12. mája 1967 v Bratislave. Bola dcérou známeho fyzika a bývalého dlhoročného predsedu SAV Štefana Lubyho.

Magisterské štúdium biofyziky absolvovala v roku 1991 na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského. Titul doktora práv získala v roku 1999 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Doktorát zo štatistiky získala v tom istom roku na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Druhý doktorát z ekonómie získala v roku 2002 na State University of New York a Centre for Graduate Education – Economics Institute v Prahe.

V rámci profesionálnej kariéry pôsobila na domácich i zahraničných pracoviskách, akými sú napríklad Národohospodársky ústav Českej akadémie vied v Prahe, Tinbergen Institute v Amsterdame, Institute fuer Hoehre Studien vo Viedni a OECD v Paríži.

Desať rokov (2000 – 2010) pôsobila v Medzinárodnej organizácii práce najskôr ako špecialistka na rozvoj zamestnanosti v Subregionálnom úrade pre južnú Áziu so sídlom v Naí Dillí, od roku 2002 ako špecialistka na rozvoj zamestnanosti v Subregionálnom úrade pre východnú Európu a strednú Áziu so sídlom v Moskve. V roku 2009 sa stala riaditeľkou tohto úradu.

Samostatnou vedeckou pracovníčkou Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) bola od roku 2010, od roku 2012 pôsobila ako zástupkyňa riaditeľa. Na čelo Prognostického ústavu SAV sa postavila 1. februára 2013. Následne bola zástupkyňou riaditeľky Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Od roku 2017 bola členkou Predsedníctva SAV. Taktiež bola členkou – akademičkou Európskej akadémie vied a umení.

Prezident SR Andrej Kiska vymenoval Martinu Lubyovú 13. septembra 2017 za ministerku školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na tento post, na ktorom zotrvala do 21. marca 2020, ju nominovala Slovenská národná strana (SNS), členkou strany sa stala v roku 2019.

Venovala sa aj pedagogickej činnosti. Vyučovala štatistiku a sociálnu štatistiku na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave.

JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. bola členkou redakčných rád viacerých vedeckých časopisov, členkou OECD Expert Group on Migration. Bola autorkou a spoluautorkou vyše 60 vedeckých publikácií zameraných najmä na oblasť ekonomiky zamestnanosti a trhu práce, migrácie, integrácie a celoživotného vzdelávania.