Kočner sa vo väznici pochytil s Černákom. Dôvod bol vskutku bizarný

Kontroverzný podnikateľ Marian Kočner a mafiánsky boss Mikuláš Černák sa pochytili v leopoldovskej väznici. Dôvod sporu by ste naozaj neuhádli.

Černák si v Leopoldove odpykáva doživotie za viacero vrážd. Kočnera poslal súd za mreže na 19 rokov za falšovanie miliónových zmeniek.

Do konfliktu sa dostali po tom, čo Kočner vyhlásil, že mu nechutia palacinky, ktoré boli podľa neho príliš hrubé, informuje portál Plus 7 dní. "Ja toto jesť nebudem, palacinky majú byť tenké!“ povedal Kočner podľa zdroja portálu.

Kočner sa palacinky rozhodol vrátiť do kuchyne, kde mal v tom čase službu Černák. Toho sa arogantné správanie dotklo a to vyústilo do ústneho konfliktu odsúdených. K fyzickému útoku nedošlo a celý spor sa tak skončil len v slovnej rovine.

Tým sa to však neskončilo. K téme palaciniek sa vrátili aj na prechádzke, na ktorú majú väzni raz za deň nárok. Medzi Kočnerom a Černákom došlo opäť k hlasnej výmene názorov o tom, ako majú palacinky vyzerať, dodal portál.