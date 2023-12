Stíhačky F-16 sú stále bez domova. Vláda zvažuje ich presun na Záhorie. Nech si ich nechajú na Sliači, odkazujú ľudia

Súhlasili by obyvatelia Kuchyne s presunom stíhačiek F-16? Video Zdroj: TV Pravda

Pôvodne malo Slovensko prvé štyri stíhačky F-16 z celkovej objednávky 14 kusov dostať minulý rok a zvyšných desať lietadiel tento rok. No covid, chyby v dodávkach, chýbajúce čipy či ostatné suroviny výrobu spomalili. Nákup stíhacích lietadiel F-16 Block 70 za 1,6 miliardy eur schválila ešte vláda Smeru, SNS a Mosta-Híd roku 2018.

V septembri 2023, teda päť rokov od dohody nákupu, sa rezort obrany pochválil, že prvé stíhacie lietadlo F-16 pre Slovensko je vyrobené. Úplná finalizácia tohto lietadla a jeho zalietavanie sa očakávalo v priebehu novembra a štát dostal prísľub, že prvé stroje by mali priletieť pred letom 2024.

To však prináša vážne pochybnosti, pretože ak jedného dňa nové slovenské stíhačky priletia, nebudú mať kde pristáť a štát ich nebude mať ani kde „garážovať“. Preto sa hľadajú alternatívy a namiesto nezrekonštruovaného letiska v Sliači by sa ešte lietadlá mali, možno len dočasne, presťahovať na základňu v Kuchyni. Rekonštrukcia Sliača mala byť hotová do konca roka 2022, civilnú prevádzku zastavili ešte k záveru roka 2020.

Starosta Rohožníka Peter Švaral pre Pravdu potvrdil, že samospráva zatiaľ nemá od vlády žiadne informácie o tom, že by stíhačky F-16 mali zo Sliača presunúť na západné Slovensko. Ak by lietadlá dislokovali, na Záhorí by mali byť len dočasne, kým nebude pripravený Sliač. „Pokiaľ viem, neočakáva sa trvalá dislokácia F-16 u nás v Kuchyni,“ uviedol. Na to, aby obec ovplyvnila kroky nového kabinetu, nemá nástroje.

Supersonický hluk

Už na začiatku roka bývalý minister obrany Jaroslav Naď (Demokrati) povedal, že rekonštrukcia Letiska Sliač sa nestihne ani do odkladaného termínu príletu amerických bojových lietadiel. „Rekonštrukcia Letiska Sliač však nebude mať vplyv na termín dodania stíhačiek F-16. Vylučujem, že by Slovensko stíhačky neprebralo,“ zdôraznil.

Fakt je, že na to, aby Slovensko mohlo prijať F-16, ministerstvo obrany nemusí zmodernizovať vojenské letisko v Sliači. Plán bol síce taký, že to bude vojenské letisko v strede Slovenska, no štvrtá vláda Roberta Fica vo svojom programovom vyhlásení pripustila možnosť, že lietadlá F-16 by sa presunuli zo základne Sliač na základňu Kuchyňa. S touto alternatívou sa v minulosti pohrával aj exminister obrany Naď, keď priznal, že rezort obrany pracuje s ďalšími dvoma možnosťami hangárovania amerických lietadiel. „Alternatíva dva by bola, samozrejme, s využitím letiska Kuchyňa, alternatíva tri s využitím nejakých ďalších podporných činností našich spojencov,“ ozrejmil.

Táto správa však nenechala chladnými obyvateľov okolitých obcí na Záhorí a aj z ich vyjadrení je zrejmé, že starostovia o zámere štátu presunúť základňu stíhačiek za ich humná nevedia žiadne podrobnosti.

„So samosprávou mesta Malacky zatiaľ nikto o ničom nekomunikoval, to znamená, že bližšie informácie nemáme. V každom prípade považujeme za dôležité, aby štát o svojich zámeroch vopred informoval aj verejnosť, aby sa tak predišlo možným aj zbytočným dezinformáciám,“ uviedla pre Pravdu hovorkyňa Malaciek Ľubica Pilzová.

Hluk z vojenských lietadiel je súčasťou života obyvateľov okolitých obcí. No F-16 podobne ako sovietske MiG-29 sú nadzvukové stroje, ktoré pri prechode na vyššiu rýchlosť spôsobujú supersonický tresk, pričom prelety lietadiel nad Rohožníkom počujú už aj dnes. Dopravné lietadlá minimálne, bojové je počuť viac, no obyvatelia Rohožníka sa na zvuky strojov nesťažujú. Dokonca ani minulý týždeň, keď boli hlučnejšie ako inokedy. Starosta Rohožníka Švaral si nemyslí, že by uspeli s petíciou. Skúšali to už pri obrannej dohode Slovenska so Spojenými štátmi americkými, no doteraz nedostali žiadnu reakciu. „Nevidím v tom reálny prínos. Čo sa týka vecí ohľadom obrany štátu a bezpečnosti, obávam sa, že tam je petičné právo ľudí obmedzené,“ dodal.

S presunom stíhačiek by nesúhlasila ani obyvateľka obce Kuchyňa, ktorá pracuje v miestnych službách. „Zažili sme to už za komunistov, keď tu boli Rusi. Bolo to strašné. Mala som malé deti a lietali nám nad domami a budili deti v kočíkoch. Nesúhlasíme. Nech si ich nechajú na Sliači,“ opísala. Vzlety a prílety stíhacích lietadiel jej už vtedy pripomínali ťažký buldozér. Otrasy pociťovali aj na domoch. Proti rozhodnutiu presunúť stroje na Záhorie by sa podľa nej postavili nielen v Kuchyni, ale aj v okolitých obciach Rohožník a Pernek. Očakáva, že proti by boli aj v Malackách a Pezinku. „Týka sa to celého Záhoria,“ podotkla.

„Bývame pri stanici, my to počujeme,“ opísala Pravde svoju skúsenosť s lietadlami 82-ročná Kuchynčanka. S umiestnením stíhačiek by nesúhlasila ani ona. Redakcia zisťovala aj postoje obyvateľov Perneku. Tí, ktorých sme vo vyľudnenej dedine počas dňa stretli, sa na záznam vyjadriť odmietli. Z ich rozprávania však vyplynulo, že F-16 neďaleko svojich obydlí jednoznačne nechcú. S bojovými lietadlami majú svoje skúsenosti. V 90. rokoch boli na základni v Kuchyni umiestnené nadzvukové lietadlá Suchoj Su-22. Silu strojov pociťovali najmä pri ich vzlietaní, čo im pripomínalo zemetrasenie, v domoch sa im zase triasli poháre položené na stoloch. Príliš nesympatizujú ani s leteckými dňami, ktoré sa raz ročne konajú na kuchynskom letisku. Život v pokojnej obci pod Malými Karpatmi vtedy rušia cvičné lety.

Bez vlastnej obrany

Prílet 14 amerických stíhačiek F-16 na letisko Sliač bol pôvodne naplánovaný na tento rok, no posunul sa na ten ďalší. Po darovaní stíhačiek MiG-29 Ukrajine Slovensko momentálne nemá vlastné lietadlá, a preto sa vzdušný priestor na území Slovenska monitoruje prostredníctvom stíhačiek spojencov z Českej republiky, Poľska a Maďarska. Tento stav by mal trvať až dovtedy, kým sa presne nestanoví termín dodania stíhačiek F-16.

Reakciu ministerstva obrany sa Pravde získať nepodarilo. Tlačové oddelenie rezortu na otázky neodpovedalo a minister obrany Robert Kaliňák (Smer) bol v čase písania reportáže odcestovaný s Petrom Pellegrinim (Hlas) na návšteve v Prahe.

Jeden problém je nevôľa obyvateľov, a tým druhým je, že ani kuchynské letisko nie je pre moderné americké lietadlá vhodné.

Podobne ako vojenské letisko v Sliači aj to v Kuchyni má povrch zo železobetónových dosiek, ktoré síce dobre zvládajú rýchle opravy, ale pre F-16 nie sú adekvátne, keďže tieto stíhačky potrebujú dlhé a dokonale upravené dráhy. Bez takýchto podmienok by mohlo dôjsť k vážnym problémom pri vzlete či pristátí.

Prednú stranu lietadla F-16 zdobí veľký otvor nasávania vzduchu do motora a práve kvôli nemu tento stroj potrebuje kvalitné letisko s pevnou a čistou dráhou. V prípade štartu z neupravenej dráhy by však mohlo lietadlo nasať nejaké nečistoty, čo by viedlo k fatálnemu zničeniu agregátu.

Cena rekonštrukcie stále rastie

Náklady na túto rekonštrukciu sa však stále zvyšujú. Pôvodná suma 55 miliónov eur sa zdá byť len vzdialeným cieľom v porovnaní s terajšími odhadmi okolo 200 miliónov eur. Exminister Naď s týmito číslami nesúhlasil a rezort obrany sa bráni, tvrdiac, že meškanie prác je len kvôli byrokracii.

Je zrejmé, že F-16 ešte nebudú mať svoj domov v Sliači tak skoro. Ešte roku 2021 minister obrany na stránke rezortu zverejnil, že v rámci prípravy na dodanie nových stíhacích lietadiel je absolútne nevyhnutná rekonštrukcia Leteckej základne Sliač. Vedenie rezortu obrany sa rozhodlo úpravy tejto infraštruktúry realizovať prostredníctvom agentúry NATO pre podporu a obstarávanie.