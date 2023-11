Muž dostal za úkladnú vraždu expriateľky 25 rokov väzenia. Lipšic žiadal doživotie

Muž mal úkladnú vraždu spáchať úmyselným čelným nárazom autom do auta expartnerky Iriny. Vypovedať na súd dnes prišla aj matka obete, ktorá sa však po príchode obžalovaného na súd psychicky zrútila a špeciálny prokurátor Daniel Lipšic navrhol z dôvodu jej veľkého emočného vypätia čítať jej výpoveď z prípravného konania.

„Obžalovaný býval s mojou dcérou 12 rokov, neboli zosobášení. Ja nemám k nemu žiaden vzťah,“ uviedla ešte pred čítaním jej výpovede a odchodom zo súdnej siene.

Vo výpovedi matka Iriny popisuje, ako jej dcéra s Marianom V. žili, ako ich podporovala a popísala aj vzťahy s dcérami obžalovaného a synom Iriny. Objasňuje tiež starosti s domom, ktorý bol predmetom sporu medzi jej dcérou a obžalovaným.

Podrobne svedkyňa popísala aj deň, keď sa stala havária, o komunikácii s dcérou predtým, ako zahynula. „Nie je pravda, že sme 12 rokov spolu bývali, ja som u nej nikdy nemal osobné veci, ale v rodičovskom dome a mal som tiež v Banskej Bystrici prenajatý byt,“ uviedol k výpovedi obžalovaný s tým, že oni sa spolu s Irinou stále schádzali a rozchádzali.

Podľa Mariana V. nebol on ten, kto z ich vzťahu bral, ale naopak, on do neho viac dával. Sudca na niekoľko minút prerušil pojednávanie, keď pre svedkyňu prišla rýchla zdravotnícka pomoc.

Dokazovanie súd ukončil po prečítaní listinných dôkazov a prehratí kamerových záznamov preukazujúcich pohyb auta obžalovaného v čase skutku. Návrh obhajoby na výsluch ďalších svedkov senát zamietol.

Špeciálny prokurátor v záverečnej reči žiadal uznať obžalovaného za vinného zo skutkov uvedených v obžalobe a požadoval pre neho trest odňatia slobody na doživotie so zaradením do ústavu na výkon trestu s najvyšším stupňom stráženia.

Obhajca Mariana V. vyjadril nesúhlas s tvrdeniami prokurátora a požadoval zmeniť právnu kvalifikáciu na trestný čin usmrtenia a uloženie trestu v zmysle tejto kvalifikácie. Obžalovaný v záverečnej reči popísal svoj pohľad na skutok, ktorý podľa neho nebol úmyselný a prejavil aj ľútosť nad tým, čo sa stalo.

Z obzvlášť závažného zločinu vraždy obžaloval špeciálny prokurátor Mariana V., ktorý v júli 2022 v okrese Revúca na aute BMW úmyselne čelne narazil do auta Seat Toledo, v ktorom na následky nehody zomrela jeho bývalá partnerka Irina.

Hlavné pojednávanie v tejto kauze dnes začalo pred senátom Špecializovaného trestného súdu na pracovisku v Banskej Bystrici. Obžalovaný, ktorý chodí s dvomi barlami, vyhlásil, že je nevinný a vypovedať odmietol. Poškodení požadujú náhradu škody z titulu nemajetkovej ujmy niekoľko stotisíc eur.

Marián V., ktorý bol v minulosti odsúdený za podvod, pri rozhodovaní o jeho vzatí do väzby v decembri 2022 argumentoval, že vyšetrovateľ skutok nesprávne kvalifikoval, keďže rýchlosť jeho auta bola nižšia ako rýchlosť auta poškodenej. Zároveň skonštatoval, že nie je možné, aby utiekol, keďže pre svoj zdravotný stav po nehode potrebuje neustálu lekársku starostlivosť a presúvať sa môže len špeciálnym vozidlom. Prvostupňový aj odvolací súd sa s tým stotožnili a ponechali ho na slobode.

Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic žiadal pre Mariána V. väzbu pre obavu z možného úteku, keďže mu v prípade uznania viny hrozí trest v rozmedzí 25 rokov väzenia až doživotie. „Dôkazná situácia v danej trestnej veci je mimoriadne silná,“ zdôraznil v decembri minulého roku. Okrem svedkov a znaleckých posudkom majú v tomto prípade podľa Lipšica vyšetrovacie orgány k dispozícii aj kamerové záznamy. Tie potvrdzujú, že sa obžalovaný opakovane na rovnom úseku cesty otáčal. „To znamená, že sa pripravoval práve na čelnú zrážku,“ uviedol špeciálny prokurátor. Z doposiaľ zdokumentovaných dôkazov podľa neho vyplýva, že obžalovaný mal vopred uváženú pohnútku, že sa na skutok pripravoval a dokonca sa s bratom poškodenej lúčil. Navyše si tiež zisťoval, či bude poškodená v aute sama. Advokát obžalovaného však vtedy uviedol, že Marián V. trvá na tom, že išlo o nehodu a to, že obeťou bola jeho bývalá partnerka, je náhoda. Správu aktualizujeme…