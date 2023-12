Taraba: Koalícia sa dohodla na zmene zákona o Úrade na ochranu oznamovateľov

Koalícia sa dohodla na zmene zákona ohľadne Úradu na ochranu oznamovateľov. Novela zákona pôjde na decembrovú schôdzu parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní. Pre médiá to uviedol podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).

„Nie je tam žiadny problém. Budeme mať do 6. decembra niekoľko rokovaní vlády a tam to schválime. Nepotrebujeme teraz dávať na vedomie, v akej to podobe schválime,“ povedal Taraba.