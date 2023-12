Šimečka: Vláda chystá oslabenie Úradu špeciálnej prokuratúry, Fico o plánoch už rokoval v Bruseli

Fica na tlačovej konferencii vyzval, aby ihneď zverejnil návrh, ktorý Európskej komisii predložil. Druhou jeho požiadavkou je, aby v diskusiách o špeciálnej prokuratúre nevynechával Benátsku komisiu, čo by podľa názoru hnutia určite požadovali aj zástupcovia Európskej komisie. Treťou požiadavkou PS je odmietnutie skráteného legislatívneho konania v tejto veci. Progresívci budú tiež iniciovať rokovanie s predstaviteľmi EK.

Podľa podpredsedníčky hnutia Lucie Plavákovej podľa návrhu novely chce vláda Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) oslabiť tým, že dajú do rúk právomoci generálnemu prokurátorovi. „Ten bude mať v rukách možnosť zabezpečiť, aby konkrétne veci, ktoré spadajú pod ÚŠP, boli pridelené jemu podriadenému prokurátorovi, a nie ÚŠP, ako to vyplýva zo zákona. Mal by takisto rozhodovať o námietkach zaujatosti voči špeciálnym prokurátorom, a tým zabezpečiť, aby bol prípad pridelený jemu podriadenému prokurátorovi. Ak schvália návrh novely, ktorú som videla, bude to znamenať priame ohrozenie právneho štátu na Slovensku,” uviedla Plaváková.

Vláda sa podľa Plavákovej pokúsi presadiť aj zníženie trestných sadzieb pre všetky majetkové trestné činy a zároveň zavedie aj možnosť prehodnotenia prípadov, ktoré boli už odsúdené. To by v praxi znamenalo, že niektorí odsúdení za takéto trestné činy by sa mohli dostať spoza mreží skôr.