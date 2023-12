Dvojnásobné ceny plynu? ÚRSO pripravil Smeru „darček“. Jurisa zaškrtím vlastnými rukami, hovorí Fico

Fico si myslí, že politická mapa sa bude meniť Video

Rozpočet je hotový, len ho treba schváliť, banky zdaniť, na predbežné otázky neodpovedať a robiť. O novinároch hovorí, že ich nebude za sebou ťahať ako sopeľ a odmieta odpovedať na veci, ktoré nie sú dohodnuté.

„Ideme v šialenom tempe, nemôžeme si dovoliť ísť do rozpočtového provizória,“ ozrejmil Fico v relácii RTVS Sobotné dialógy. Potvrdil, že koaliční partneri sa dohodli na rozpočte a v pondelok vláda preberie návrhy, ktorí by mali následne v stredu schváliť, následne má ísť materiál do parlamentu a Fico verí, že bude schválený ešte na decembrovej schôdzi.

Zdôraznil, že rozpočet bude spĺňať všetky ciele, ktoré schválila Európska komisia a bude mať určité prvky šetrenia.

„Nebudeme siahať na dosiahnutý sociálny štandard,“ skonštatoval Fico. Na mysli mal vianočné dôchodky, rodičovské dôchodky či trinásty dôchodok, pričom so všetkým ráta v roku 2024.

Zopakoval, že Slovensko má najviac rozbité financie v Európskej únii. „Statisíce eur sa prežrali, prepili a všetci na mňa skáču a pýtajú sa, čo s tým idem robiť, ale to niekto spôsobil,“ ozrejmil Fico a prstom ukázal na lídra liberálov, Richarda Sulíka.

Napriek tomu, že opakuje v akom zlom stave slovenské financie sú sa Fico zaviazal že v roku 2024 bude mať Slovensko nižší deficit. Na otázku kde našli tristo miliónov eur na bonus pre dôchodcov odpovedal stroho: „kto hľadá nájde“.

„Poctivo makať a zbytočne neotravovať. To je heslo, ktorým sa v koalícii riadime. Plníme, čo sme sľúbili a suverénne robíme, čo sme pred voľbami deklarovali,“ napísal premiér na sociálnej sieti.

Energie a plyn

Počas týždňa sa vláda od predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetí Andreja Jurisa dozvedela, že od budúceho roka by mala stúpnuť cena pluny pre domácnosti dvojnásobne. „Jurisa zaškrtím vlastnými rukami. Bez toho, aby niekomu niečo povedal rozhodol o zvýšení cien energií,“ reagoval premiér. Podľa neho dostali tento týždeň oznam, že ceny energií stúpnu o dvesto percent.

„Úrad pre reguláciu nechal vláde darček na zdochnite vy Smeráci tu máte dvestopecentné zvýšenie cien, pos**te sa,“ nahneval sa Fico a podľa neho musí odísť. Dodal, že má právomoci na odvolanie. „Viete čo to znamená pre nás to je mínus deväťsto miliónov,“ upozornil a dodal, že hľadajú riešenia, aby vyššie ceny nezasiahli domácnosti.

Na Ficove vyhrážky reagoval podpredseda parlamentu Michal Šimečka. „Je to presne jedna z tých vecí, ktoré vyháňajú ľudí zo Slovenska. Neúcta, vyhrážky, čistky voči tým, ktorí nejdú politikom na ruku. Od štvornásobného premiéra sú takéto vyjadrenia voči štátnym úradníkom – len za to, že si robia svoju prácu – úplne neprípustná,“ vyhlsáil v stanovisku.

Následne Fica upozornil. „Ak bude chcieť vyhodiť každého, kto mu povie aj nepríjemnú pravdu, čoskoro zostane sám s Erikom Kaliňákom. To by bola katastrofa nielen pre Slovensko, ale aj pre neho samého,“ dodal.

Politika a špeciálna prokuratúra

Opozícia v piatok upozornil, že Fico podľa nich chystá „zásadný útok na právny štát“. Líder Progresívneho Slovenska Šimečka informoval, že v najbližších týždňoch vláda príde s návrhom na oslabenie Úradu špeciálnej prokuratúry a Špecializovaného trestného súdu (ŠTS). Premiér Fico o svojich plánoch už informoval aj Európsku komisiu.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v piatok potvrdil, že minister spravodlivosti Boris Susko už bol v Bruseli a prerokoval tam prípadné zmeny, ktoré by sa týkali postavenia ÚŠP a ŠTS v slovenskom systéme súdnictva.

"Robert Fico má od začiatku jediný cieľ – pomstiť sa všetkým, ktorí vyšetrovali ich zločiny a zabezpečiť beztrestnosť pre svojich ľudí. Nemá žiaden plán pre budúcnosť Slovenska, ženie ho iba pomsta a beztrestnosť. Za PS hovorím jasne – Ficovmu plánu na demontáž právneho štátu sa rázne postavíme,” vyhlásil Šimečka.

Fico priznal, že 26. októbra sa stretol s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von den Leyen. Tá sa ho mala spýtať, či po výhre vo voľbách bude revanš.

„Revanš by bol vtedy, keby sme zajtra ráno Matovičovi vykopli dvere, tak ako to robili oni nám, dali ho do zadržania a potom do väzby, takto by vyzeral revanš,“ zdôraznil Fico.

„Nejdeme robiť nič, čo sme neavizovali naša odpoveď hrubého zneužívania práva bude v podobe zmien zákonov. V stredu je vláda a bude to dobre urobené. Je to spracované profesionálne ,“ ozrejmil. Na otázku, či špecializovaný súd zruší, odpovedal, „uvidíme“ a dodal, že „spraví všetko preto, aby Daniel Lipšic z pozície šéfa špeciálnej prokuratúry odišiel“. „Musí odísť Lipšic a druhá podmienka je upraviť postavenie udavačov, kajúcnikov,“ spresnil no nepriblížil, že ako. „Načo vám to budeme vykladať, keď to bude na vláde, budete to mať na počítačoch,“ podotkol.

Fico ešte pred voľbami pre Pravdu priznal, že podľa neho „Úrad špeciálnej prokuratúry pomáhal a pomáha skupine vyšetrovateľov z NAKA manipulovať trestné konania v neprospech opozície“.

„Treba ho dôsledne personálne zreformovať. Okamžite bude musieť odísť Daniel Lipšic, ktorý podvodom získal bezpečnostnú previerku, je právoplatne odsúdený a zaujatý politik. Dôsledne plnil pokyny Igora Matoviča, ktorému je politicky zaviazaný. To sa bude týkať aj ďalších prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorí kryli prešľapy NAKA,“ ozrejmil v predvolebnom rozhovore.

Prezident Pellegrini?

O pár dní budú musieť byť známe mená budúcich kandidátov na prezidenta, pričom voľby by sa mali konať v marci 2024. Neustále sa skloňuje meno lídra Hlasu Petra Pellegriniho, ktorý však svoju kandidatúru nepotvrdil. „Ja som mu podal ruku a povedal, som pán predseda, ak pôjdeš kandidovať máš podporu strany Smer,“ spresnil Fico. Ozrejmil však, že sám sa po druhýkrát o prezidentské kreslo zaujímať nebude. „Nemôžem mať inú ambíciu ako dotiahnuť s touto vládou štyri roky a vyhrať ďalšie voľby. Nemám žiadne úvahy, pokiaľ ide o marcové voľby, ani ťuk,“ priznal premiér.

Cesta na Ukrajinu

Do budúcnosť strany Hlas Fica nič nie je pričom je to samostatná strana, ktorá vznikla odštiepením od Smeru. „Mnohí čakali, že sa vyparíme. my sme sa nevyparili ale vyhrali sme voľby,“ zdôraznil.

Od vypuknutia ruskej vojny na Ukrajine sa lídri západného sveta pýšia fotkami z vojnového Kyjeva. Chcú tak vyjadriť podporu proti ruskej agresii. Zo slovenských zástupcov ukrajinskú metropolu navštívila prezidentka Zuzana Čaputová a dvakrát tam bol aj bývalý premiér Eduard Heger (Demokrati).

Nový premiér Fico však v ich šľapajach ísť nechce, pretože vidí za návštevou Ukrajiny „prázdne gestá, ktoré nikomu nepomôžu“. Tento postoj s ním ale nezdieľa predseda parlamentu Pellegrini. Ten už ukrajinskej strane komunikoval záujem o návštevu.

Fico zopakoval, že bude v pondelok telefonovať s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhalom. Na otázku, či aj on podobne ako Pellegerini zvažuje návštevu Ukrajinu, odpovedal, že „nemá čas na prázdne výlety a prázdne gestá“.