Koalícia sa dohodla na konci Úradu špeciálnej prokuratúry. Všetko špeciálne je choré, tvrdí Danko

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) ešte v piatok avizoval, že minister spravodlivosti Boris Susko (Smer) už bol v Bruseli a prerokoval tam prípadné zmeny, ktoré by sa týkali postavenia ÚŠP a ŠTS v slovenskom systéme súdnictva.

"Robert Fico má od začiatku jediný cieľ. Pomstiť sa všetkým, ktorí vyšetrovali ich zločiny a zabezpečiť beztrestnosť pre svojich ľudí. Nemá žiaden plán pre budúcnosť Slovenska, ženie ho iba pomsta a beztrestnosť. Za PS hovorím jasne, Ficovmu plánu na demontáž právneho štátu sa rázne postavíme,” reagoval Šimečka.

Fico sa 26. októbra stretol s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von den Leyen. Tá sa ho mala spýtať, či po výhre vo voľbách spraví revanš.

„Revanš by bol vtedy, keby sme zajtra ráno Matovičovi vykopli dvere, tak ako to robili oni nám, dali ho do zadržania a potom do väzby, takto by vyzeral revanš,“ oponoval Fico.

„Nejdeme robiť nič, čo sme neavizovali. Naša odpoveď hrubého zneužívania práva bude v podobe zmien zákonov. V stredu je vláda a bude to dobre urobené. Je to spracované profesionálne,“ ozrejmil. Na otázku, či špecializovaný súd zruší, odpovedal, „uvidíme“ a dodal, že „spraví všetko pre to, aby Daniel Lipšic z pozície šéfa špeciálnej prokuratúry odišiel“. „Musí odísť Lipšic a druhá podmienka je upraviť postavenie udavačov, kajúcnikov,“ spresnil no nepriblížil, ako konkrétne si to predstavuje. „Načo vám to budeme vykladať, keď to bude na vláde, budete to mať na počítačoch,“ podotkol.

Fico ešte pred voľbami pre Pravdu uviedol, že podľa neho „Úrad špeciálnej prokuratúry pomáhal a pomáha skupine vyšetrovateľov z NAKA manipulovať trestné konania v neprospech opozície“.

„Treba ho dôsledne personálne zreformovať. Okamžite bude musieť odísť Daniel Lipšic, ktorý podvodom získal bezpečnostnú previerku, je právoplatne odsúdený a zaujatý politik. Dôsledne plnil pokyny Igora Matoviča, ktorému je politicky zaviazaný. To sa bude týkať aj ďalších prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorí kryli prešľapy NAKA,“ ozrejmil v predvolebnom rozhovore.

Predseda Národnej rady Peter Pellegrini priznal, že v strane má reforma prokuratúry podporu. Strana podľa neho nebude mať problém so zánikom Úradu špeciálnej prokuratúry.

„Nie je dohoda na tom, že sa dotkneme postavenia alebo fungovania Špecializovaného trestného súdu,“ ozrejmil predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas). Je to podľa neho z toho dôvodu, že aktuálne prebiehajú súdne konania.

Chce si však počkať na finálne znenie zákona z dielne ministra spravodlivosti. „Pre mňa spravodlivosť a jej výkon nezáleží na tom, či niekde existuje špeciálna prokuratúra na čele s Danielom Lipšicom. Pre mňa je dôležité, aby generálna prokuratúra bola garantom toho, že spravodlivosť bude mať slepé a zaviazané oči a že sa bude dotýkať každého bez rozdielu toho, ako sa volá, alebo aký je bohatý, alebo aký má vplyv,“ dodal predseda Hlasu.

Podľa Pellegriniho je po 30 rokoch existencie slovenskej prokuratúry čas zamyslieť sa nad celým systémom slovenskej justície. „Obrátime sa na odborníkov a právne autority, ako priblížiť naše trestné právo k vyspelým krajinám a aké majú opodstatnenie jednotlivé inštitúcie vrátane Úradu špeciálnej prokuratúry. Pokiaľ odborníci povedia, že systém je zrelý na zmeny, sme pripravení ich uskutočniť,“ ozrejmil pre Pravdu v septembri.

Ficov zámer potvrdil aj predseda národniarov Andrej Danko, podľa ktorého je v koalícii zhoda na konci ÚŠP. Danko to potvrdil v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo. „Najpravdepodob­nejšie bude, že sa špeciálna prokuratúra pričlení ku generálnej,“ načrtol Danko. Nesúvisí to podľa neho s osobou špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Aktuálne konania by sa mohli posunúť na krajské prokuratúry. Danko namieta aj existenciu Špecializovaného trestného súdu. „Všetko špeciálne je choré,“ argumentoval.