Heger upozornil Leyenovú na to, že Fico chce zrušiť špeciálnu prokuratúru

Dnes odlieta do Bruselu, kde bude na túto tému hovoriť s predstaviteľmi Európskej únie. Cieľom je vytvoriť tlak na vládu, aby si nemyslela, že jej v tichosti tento krok prejde, informovala dnes strana Demokrati na tlačovej konferencii. „Myslím si, že tento týždeň predloží vláda legislatívny materiál, kde bude špeciálna prokuratúra podradená pod generálnu prokuratúru, a tým fakticky zanikne. A prípadne podľa toho, ako bude Andrej Danko dupať nohou, sa to dotkne pravdepodobne aj ŠTS,“ povedal podpredseda strany Juraj Šeliga.

Fico sa už podľa Demokratov potajme stretol v Bruseli s eurokomisárom pre spravodlivosť Didierom Reyndersom, ktorému sa snažil pripravované zrušenie špeciálnej prokuratúry a Špecializovaného trestného súdu prezentovať ako malú reorganizačnú zmenu. Demokrati napísali Reyndersovi list, kde mu vysvetlili postavenie Úradu špeciálnej prokuratúry, ako aj ďalšie súvislosti. Rovnako napísali aj Ursule von der Leyenovej a vedúcemu Zastúpenia Európskej komisie v SR Vladimírovi Šuchovi.

„Veríme tomu, že tento ťah Ficovi, ktorý sa ich snaží v Bruseli opiť rožkom, nevyjde. Ľudia v Bruseli nie sú hlúpi a neustále sa pýtajú,“ skonštatoval Heger. Dodal, že očakáva, že Fico bude jeho návštevu v Bruseli komentovať, že tam chodí vyplakávať alebo očierňovať Slovensko. „Nie je to žiadne plakanie, ale záchrana a ochrana právneho štátu,“ povedal Heger.

Predsedovia koaličných strán Robert Fico (Smer-SD), Peter Pellegrini (Hlas-SD) a Andrej Danko (SNS) sa zhodujú v tom, že špeciálna prokuratúra skončí a zmeny chcú presadiť ešte pred Vianocami. Na osude ŠTS sa zatiaľ nezhodli. „Začala sa akási propaganda, ktorá spočíva v tom, že sa snažia presvedčiť verejnosť, že tieto inštitúcie vlastne nepotrebujeme,“ hovorí Šeliga. Zdôrazňuje, že tieto inštitúcie majú za sebou už 20 rokov jasné výsledky v boji s organizovaným zločinom a tiež pri vyšetrovaní závažných korupčných káuz či vrážd.

„20 rokov mohla fungovať špeciálna prokuratúra fungovať, ale zrazu, keď vyšetruje nominantov Smeru, Hlasu a SNS, je s tým veľký problém,“ poukázal Šeliga. Podľa neho chce Fico dať špeciálnu prokuratúru do rúk generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý bude zametať kauzy pod koberec a zastaví vyšetrovania. „My nebudeme mlčať. Fico sa spolieha na to, že sme unavení, že idú vianočné sviatky, ľuďom bude zapchávať ústa 13. dôchodkami, špeciálnu prokuratúru zruší a nikto si to nevšimne,“ dodal Šeliga.

Predseda strany Demokrati a bývalý minister obrany Jaroslav Naď doplnil, že dnes bude kontaktovať všetkých predstaviteľov opozície, aby sa v boji za záchranu právneho štátu spojili. Podľa neho bude rovnako ako na maďarského premiéra Viktora Orbána, tak aj na Fica, fungovať len nátlak vo forme hrozby zastavenia eurofondov. „Ak Európska únia vyhodnotí, že ide o podkopávanie právneho štátu, tak nám zastavia eurofondy. Ak niečo funguje na Orbána, tak je to zastavenie eurofondov, potom robí ústupky,“ povedal Naď. Upozornil na to, že už aj Peter Pellegrini, ktorý sa pred voľbami vyjadroval veľmi zdržanlivo, už otvorene povedal, že je za zrušenie špeciálnej prokuratúry.

„Bojí sa, lebo čo ak sa objaví ešte niekto, ktorí potvrdí tých 150-tisíc eur, ktoré dostal v krabici od šampanského?“ myslí si Naď, ktorý je tiež presvedčený, že keby sa stal Pellegrini prezidentom, rozdal by milosti. „Koho by ste poslali ako prvého domov z väzenia, pán Pellegrini, Kováčika alebo Kočnera? Kto má na vás toho viac, koho sa viac bojíte?“, povedal Naď.