Ktorá je tá najlepšia a najhoršia nemocnica na Slovensku? Pozrite si rebríčky

Pandémia koronavírusu negatívne ovplyvnila kvalitu a výkonnosť slovenských nemocníc najmä v rokoch 2020 a 2021, keďže sa podpísala na plošnom zhoršení úrovne takmer všetkých sledovaných indikátorov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a výraznom znížení počtu zrealizovaných operačných výkonov.

Najvyššie ocenenie Nemocnica roka 2023 v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc získala po roku opäť Ústredná vojenská nemocnica SNP v Ružomberku. Druhé miesto obhájila Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Tretie miesto v hodnotení vybraných ukazovateľov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, operačných skúseností lekárov, náročnosti diagnóz, spokojnosti pacientov, hospodárenia a transparentnosti získala tak ako vlani Univerzitná nemocnica Martin. Ružomberská nemocnica neskončila počas doterajších deviatich ročníkov hodnotenia horšie ako tretia, martinská bola len dvakrát mimo prvej trojky a Rooseveltka v nej chýbala dokonca len raz – v úvodnom ročníku 2015.

zväčšiť nemocnica roka INEKO

Nemocnicou roka 2023 v kategórii všeobecných nemocníc sa stala Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s., ktorá triumfuje už päť rokov v rade. Striebornú priečku spred roka obhájila Ľubovnianska nemocnica, n.o., ktorá nebola počas deviatich ročníkov nikdy horšia ako druhá, pričom si štyrikrát odniesla najvyššie ocenenie. Po trojročnej odmlke, kedy štátna akciovka Nemocnica Poprad, a.s. bola pravidelne tesne za pódiom na štvrtom mieste, sa v tohtoročnom hodnotení vrátila medzi tri najúspešnejšie všeobecné nemocnice.

„Zvyšovanie transparentnosti zverejňovaním relevantných informácií o kvalite a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti je podľa nás jedným z kľúčových predpokladov na to, aby bola verejnosť lepšie informovaná, aby sa vedela kvalifikovanejšie rozhodovať a vytvárať účinnejší tlak na zlepšovanie verejných služieb, čo potom motivuje zdravotnícke zariadenia sa neustále zlepšovať. Cieľom je, aby pacienti dostávali najlepšiu starostlivosť za najlepšiu cenu. V súlade s myšlienkou a konceptom hodnoty za peniaze," uviedol riaditeľ INEKO Dušan Zachar.

zväčšiť nemocnica roka INEKO