Na škole v Parchovanoch, kde skočil deviatak zo strechy, nastali zmeny vo vedení

Nespresnil však, či doterajší riaditeľ Ivan Račkovský na škole stále pôsobí, či odišiel, alebo ho odvolali. Informuje o tom Korzár Dolný Zemplín.

Zriaďovateľom školy je obec, ktorá riaditeľa môže odvolať. Poslanec a zároveň člen Rady školy Jaroslav Antolík (nezávislý) odmieta komentovať kroky rady a pôsobenie riaditeľa. Informáciu o zmene vedenia majú aj rodičia zosnulého deviataka. „Račkovský nepôsobí ako riaditeľ školy od prvého decembra. Sme radi, ale nevieme, v akom rozmedzí to bude, či je to nastálo, alebo len do ukončenia vyšetrovania,“ povedal pre Korzár otec zosnulého žiaka Romana Dominik Michalik. Podľa neho sa mal riaditeľ dočasne stiahnuť na znak úcty. „Neučinil tak a je to v prvom rade jeho zodpovednosť, lebo je predstaviteľom školy aj pedagógov,“ povedal.

V škole sa podľa jeho slov viackrát zhovárali s riaditeľom a Romanovou triednou učiteľkou o problémoch so šikanovaním. „Dehonestovali to a nepovedali nám, že treba spísať nejaký zápis,“ povedal. Škola tvrdí, že nedostala žiadny podnet na prešetrenie podozrenia zo šikanovania a rodičia neinformovali o zmene zdravotného a emocionálneho stavu Romana. „Takže škola nemala podklady na špecifický prístup pedagógov k jeho výchove a vzdelávaniu, čo nás veľmi mrzí,“ uviedla v stanovisku.

Rodičia zosnulého žiaka aj naďalej pokračujú v zbieraní podpisov za odvolanie riaditeľa. Petíciu chcú zverejniť aj na petičnom portáli a hárky potom predložia ministrovi školstva. „Budeme v tom pokračovať, aby už s deťmi neprišiel do styku,“ dodal Michalik.