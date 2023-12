Nových 14 členov štátnej volebnej komisie sa ujalo funkcií

Noví členovia Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán zložili v utorok v priestoroch Bratislavského hradu sľub do rúk predsedu parlamentu Petra Pellegriniho (Hlas). Zložením sľubu sa začalo funkčné obdobie štátnej komisie.

Okrem parlamentných strán nominovali do komisie po jednom členovi aj predseda Ústavného súdu (ÚS) SR, Najvyššieho súdu (NS) SR, Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR a generálny prokurátor SR. Komisia má 14 členov.

Členmi komisie sa stali Peter Repák, Ivana Remšíková, Eduard Burda, Peter Kresák, Eugen Škopec, Marianna Leontiev, Tomáš Hubinák, Igor Dušenka, Peter Cocher, Roman Foltin, Ladislav Orosz, Jozef Sedlák, Marián Giba a Janka Pisková.

Predsedu štátnej komisie volí Národná rada SR v tajných voľbách zo všetkých členov komisie. Pellegrini informoval, že ešte na decembrovej riadnej schôdzi parlamentu predloží návrh na voľbu predsedu komisie. Bol by rád, ak by do tejto funkcie šiel Kresák.

Čítajte viac Pellegrini chodí po Slovensku a premýšľa, či kandidovať za prezidenta. Dokedy sa rozhodne?

Pellegrini členov komisie požiadal, aby pracovali tak, aby sa kedykoľvek mohli pozrieť do očí všetkým občanom. „Je to orgán, o ktorom možno mnohí slovenskí občania vôbec nevedia, a predsa je nesmierne dôležitý pre podstatu demokratického politického zriadenia. Tou podstatou je dôvera ľudí v štát, v demokraciu, v to, že ich vôľa vyjadrená vo voľbách či v referende je skutočne a bezvýhradne rešpektovaná,“ povedal v príhovore.

Štátna volebná komisia je nezávislým orgánom zriadeným na kontrolu financovania politických strán a hnutí, riadenie volieb a zisťovanie výsledkov volieb. Kontroluje tiež financovanie a vedenie volebnej kampane.

V zmysle zákona o podmienkach výkonu volebného práva delegujú do komisie desiatich členov politické strany, ktoré sa po voľbách dostali do parlamentu, a to úmerne podľa počtu získaných poslaneckých mandátov. Zastúpenie členov za koalíciu a opozíciu je rovnaké. Táto rovnosť musí byť zachovaná počas celého funkčného obdobia štátnej komisie.