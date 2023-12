Drucker: Výsledky slovenských žiakov v medzinárodnom testovaní PISA 2022 sú tragické

Výsledky 15-ročných slovenských žiakov v medzinárodnom testovaní PISA 2022 sú tragické. V rizikovej skupine sa v oblasti čitateľskej gramotnosti ocitlo vyše 30 percent žiakov, ktorí nedisponujú základnými čitateľskými zručnosťami. Ešte väčší prepad zaznamenali v matematickej gramotnosti. Uviedol to minister školstva Tomáš Drucker (Hlas) na utorkovej tlačovej konferencii.

Apeloval aj na politikov, aby do diskusie o školstve nevnášali zástupné témy a kultúrno-etické vojny. Upozornil na riziká znižujúcej sa schopnosti žiakov čítať s porozumením.

„Za problém nemôže nikto iný, žiaden iný štát, ani svetové sprisahanie, je to problém nás, Slovenskej republiky. Je to naša národná tragédia a dôvodom je dlhodobé zanedbávanie financií a priorít školstva,“ vyhlásil Drucker. Zdôraznil, že práve čitateľská gramotnosť je potrebná, aby žiaci dokázali uspieť v ďalšom vzdelávaní a iných predmetoch. Vidí v tom súvis aj so zhoršovaním sa v matematickej gramotnosti. Minister hovorí o výraznom zhoršení oproti predchádzajúcemu testovaniu.

Upozornil, že zmeny v školstve nie je vidno ihneď. Vo vedení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR preto do budúcna nechce prinášať veľké reformy, ale dbať na pretavenie zmien do praxe. Teší ho spustenie kurikulárnej reformy. Netreba podľa neho veľmi meniť obsah vzdelávania, ale spôsob učenia. Zdôraznil, že deti musia chápať problematiku, ktorú preberajú.