Čaputová: Zrušenie špeciálnej prokuratúry, prípadne súdu, by bolo krokom späť

Zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), prípadne Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) by bolo krokom späť. Akékoľvek zásadné zmeny, najmä v oblasti právneho štátu, by sa mali diať po odbornej diskusii a v riadnom legislatívnom procese. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová.