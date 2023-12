Úrad špeciálnej prokuratúry sa má zrušiť. Jeho právomoci sa vrátia krajským prokuratúram

Právomoc nad vyšetrovaním trestnej činnosti patriacej do pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu sa má vrátiť krajským prokuratúram a dohľad nad ich činnosťou Generálnej prokuratúre SR. Vyplýva to zo zmien Trestného zákona, ktoré v stredu s pripomienkami odobrila vláda.

Krajské prokuratúry podľa stanoviska ministerstva spravodlivosti, ktoré návrhy zmien na rokovanie kabinetu predložilo, disponujú dostatočným, nestranným a odborne zdatným prokurátorským stavom. Vláda zároveň odsúhlasila, aby sa zmeny Trestného zákona, ktoré majú viesť k „humanizácii trestov", prerokovali v skrátenom legislatívnom konaní.

„Názory občianskej spoločnosti na doterajšie takmer dvadsaťročné fungovanie Úradu špeciálnej prokuratúry sa významne líšia. Činnosť Úradu špeciálnej prokuratúry v posledných rokoch vzbudila vo verejnosti nebývalý ohlas a neraz je časťou odbornej verejnosti vnímaná ako politická a nesúca prvky svojvôle," konštatoval rezort spravodlivosti.

Zároveň zdôraznil, že rušenie Úradu špeciálnej prokuratúry nemá vplyv na postavenie jeho prokurátorov, ktorí naďalej ostávajú prokurátormi Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a budú na výkon funkcie prokurátora pridelení na jej jednotlivé organizačné zložky. To platí aj pre asistentov prokurátorov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Podľa Fica je úrad nenapraviteľný

„Nebudem obchádzať horúcu kašu. Rušíme ho,“ zdôraznil po rokovaní vlády premiér Robert Fico. Prípady sa tak presunú pod generálnu prokuratúru. Podľa Fica nerobí vláda nič, čo by nehlásali pred voľbami a z ich strany nejde o prekvapenia. Podotkol, že Špecializovaný trestný súd zostáva súčasťou súdnictva.

Lipšic tam vošiel ako losos z mora, vytrel sa na tom úrade a zanechal tam po sebe desiatky podobných prokurátorov, ako je on. Preto je tento úrad v podstate nenapraviteľný," povedal premiér. Tvrdí, že špeciálna prokuratúra prispievala k porušovaniu ľudských práv, dokazujú to napríklad nálezy Ústavného súdu SR či rozhodnutia Najvyššieho súdu SR. Pýta sa, čo robila špeciálna prokuratúra, keď boli na Slovensku porušované ľudské práva. Po zrušení úradu sa podľa prokuratúry automaticky presunú na GP, kde sa podľa Fica rozhodne o ich pôsobení. „Alebo pôjdu na podriadené úseky či už je to krajná alebo okresná prokuratúra,“ ozrejmil premiér.

Svoje miesto na generálnej prokuratúre však Lipšic isté nemá. Ak by tam chcel prejsť, podľa vládou schválenej novely by mal prejsť výberovým konaním. Generálny prokurátor Žilinka je dlhšie v spore s Lipšicom, aj pre sporný paragraf 363 a zastavovanie káuz. Lipšic mal pôvodne slúžiť ako špeciálny prokurátor do februára 2028. „Ak sa to schváli v Národnej rade tak sa to môže hneď aplikovať,“ ozrejmil Fico.

Zaniknúť má onedlho

Podľa schválenej právnej úpravy má Úrad špeciálnej prokuratúry odovzdať k 15. januáru 2024 spisy a ostatné písomnosti zapísané v registroch a evidenčných pomôckach vedených na ÚŠP generálnej prokuratúre v právoplatne skončených veciach alebo príslušnej krajskej prokuratúre v neskončených veciach. Na konanie pred Špecializovaným trestným súdom je podľa novej právnej úpravy príslušný krajský prokurátor a prokurátor krajskej prokuratúry.

„Na konanie pred Špecializovaným trestným súdom je príslušný krajský prokurátor a prokurátor krajskej prokuratúry, v obvode ktorej bol trestný čin spáchaný. Ak miesto činu nemožno zistiť alebo bol čin spáchaný v cudzine, je príslušný krajský prokurátor a prokurátor krajskej prokuratúry, v obvode ktorej čin vyšiel najavo," uvádza sa v novele.

Zrušenie ÚŠP podľa rezortu spravodlivosti ovplyvní aj prokurátorov Európskej prokuratúry pôsobiacich na Slovensku. Tí budú po novom pôsobiť na generálnej prokuratúre.