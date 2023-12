Kontroly na hraniciach s Maďarskom sa predĺžia

Kontroly na slovenských hraniciach s Maďarskom sa predĺžia až do 22. januára 2024. Rozhodla o tom vláda SR na stredajšom rokovaní.

„Cieľom nariadenia vlády bude pokračovať v zamedzení sekundárnej nelegálnej migrácii, ktorá spôsobuje ohrozenie verejného poriadku a vnútornej bezpečnosti Slovenskej republiky,“ píše sa v schválených materiáloch.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) hovorí, že na samite v Bruseli nenašli odpoveď na to, dokedy tieto kontroly majú trvať. „Je to dominový efekt, ak vám jedna krajina zavedie kontroly, následne susedné krajiny musia zavádzať kontroly s ďalšími,“ povedal minister. Nie je to podľa neho dobrá situácia, treba ju však riešiť. „Bojím sa, že tu sme v slepej uličke,“ podotkol.

Ak sa nepostavia aspoň štyri krajiny, napríklad krajiny V4, a nenavrhnú zastavenie kontrol aspoň na nejaký čas, tak sa bude „každá krajina správať egoisticky“, skonštatoval Šutaj Eštok.