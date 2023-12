Šimkovičová v Rakúsku, Taraba v Kanade. Majetkové priznania ukázali zahraničné majetky politikov

Štát by mal prispieť na zvýšené splátky úverov najviac 150 eurami mesačne Video Zdroj: TV Pravda

Úradujú na Slovensku, no nehnuteľnosti nakupujú inde. Prehľad majetkových priznaní verejných funkcionárov ukazuje, že viacerí politici radi investujú do bývania za slovenskými hranicami. Najrozmanitejší zoznam zahraničných nehnuteľností má spomedzi všetkých politikov bývalý predseda Národnej rady Boris Kollár (Sme rodina). Byty, chaty a domy nahlásil celkovo v piatich krajinách. Najväčšia časť jeho majetkov sa nachádza na Slovensku, v priznaní uviedol aj vlastníctvo dvoch domov a jedného bytu v centre Bratislavy, roky je tiež majiteľom kaštieľa v okrese Dunajská Streda.

Išli do exotiky

V blízkosti slovenských hraníc sa nachádza aj ďalšia nehnuteľnosť šéfa Sme rodina. V rakúskom Bergu vlastní chatu, ktorú však nevyužíva. Podľa jeho slov slúži primárne na oddych jeho príbuzných. Bezodplatné využívanie chaty v Bergu v majetkovom priznaní napríklad uvádza bývalá Kollárova partnerka a tiež bývalá poslankyňa parlamentu Petra Krištúfková.

Ďalšie zahraničné majetky má Kollár primárne v prímorských destináciách. Najdlhšie vlastní vilu na exotickom ostrove Koh Samui v Thajsku. Nehnuteľnosť sa nachádza vo štvrti Chaweng Noi v blízkosti pláže a má rozlohu okolo 650 metrov štvorcových. V čase nákupu sa cena podobnej vily odhadovala na milión eur, Kollár financovanie nákupu vysvetľoval predajom domu na Floride. Zo získaných prostriedkov údajne zaplatil za dva pozemky na thajskom ostrove, na ktorých postavil rekreačné nehnuteľnosti. Jednu vilu neskôr predal, druhú si ponechal pre seba.

Ešte jedno prímorské obydlie Kollárovi pribudlo pred dvoma rokmi, keď kúpil byt v španielskom letovisku v štvrti Portals Nous na ostrove Malorka. Táto lukratívna štvrť dedinky Calvià sa nachádza v blízkosti prístavu Puerto Portals. Španielske médiá toto mestečko označujú za miesto stretávania sa podnikateľov, celebrít, vysokých predstaviteľov a členov španielskej kráľovskej rodiny počas ich letných pobytov. Ceny bytov a apartmánov v Portals Nous sa začínajú od 600-tisíc eur.

Vlani Kollár dokončil stavebné práce aj na ďalšej svojej nehnuteľnosti, ktorú niekoľko rokov uvádzal v priznaní ako stavbu v Spojených arabských emirátoch. Nebolo totiž jasné, či ide o komerčnú nehnuteľnosť, alebo ďalšie exotické bývanie. V najčerstvejšom priznaní však politik majetok opísal ako rodinný dom v Dubaji. Ako aj v Thajsku, Kollár deklaroval, že vilu postavil od základov, nie kúpil. Ceny hotových domov v Dubaji štartujú od pol milióna eur, predseda Sme rodina ale podľa všetkého neplánuje dokončenú vilu predať. Príspevky na sociálnych sieťach Kollára naznačujú, že bývalý šéf parlamentu po neúspešnom výsledku volieb trávi čas práve v týchto nehnuteľnostiach.

Kollár v minulosti kupoval aj ďalšie nehnuteľnosti v zahraničí, napríklad v Rakúsku pred niekoľkými rokmi údajne kúpil chatu pre svoju mamu. No kým nehnuteľnosti oficiálne nie sú jeho majetkom, nemusí ich uvádzať v priznaní. To isté platí aj v prípadoch, keď sú domy či byty oficiálne zapísané nie priamo na politikov, ale na firmy, ktoré im patria. Zákon neprikazuje verejným funkcionárom uvádzať v priznaniach všetky aktíva, stačí informovať o podieloch na vlastníctve firmy.

Túto medzeru v zákone využíva napríklad predseda SaS Richard Sulík. Ešte v roku 2019 údajne kúpil tretinový podiel na ranči v Austrálii, ale verejnosť o ňom dlhšie netušila. Pozemok a budovy na ňom stojace má totiž uvedené nie medzi nehnuteľnosťami, ale v časti „vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty“. V nej sa nachádza informácia, že Sulík vlastní podiel v spoločnosti a práve cezeň vlastní spomínaný ranč. Cena exotickej farmy s rozlohou vyše 20 hektárov v čase predaja mala byť okolo 800-tisíc eur. Sulík tvrdí, že ranč si bude užívať na dôchodku a na jeho nákup si zobral 500-tisícový úver, pre ktorý založil svoje dva byty v Bratislave. Neskôr jeden z bytov predal, aby splatil pôžičku na ranč. „Momentálne sa využíva ako poľnohospodársky objekt na chov a ustajnenie koní,“ povedal Sulík pre Pravdu.

Schému s vlastníctvom nehnuteľností na firmu v minulosti používal aj minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Pred vstupom do politiky zastával rôzne funkcie vo viac ako desiatke firiem, dve boli zaregistrované v americkom štáte Florida. Cez jednu z nich rodina politika vlastnila pozemok v Pezinku, ktorý využívala na vlastné bývanie. V roku 2021 sa Taraba a jeho manželka funkcií v zahraničnej spoločnosti vzdali a odkúpili od nej aj nehnuteľnosti v podkarpatskom mestečku.

Svoje zahraničné nehnuteľnosti však Taraba v priznaní uvádza priamo. Podľa majetkového priznania za minulý rok patrí členovi vlády dom so záhradou v blízkom okolí kanadského Montrealu. Podľa zistení Pravdy ide o dvojpodlažný tehlový dom v klasickom štýle, umiestnený v tichej štvrti v blízkosti jazera. Disponuje troma spálňami, dvojgarážou a nachádza sa na lesnatom pozemku s rozlohou vyše 1 600 metrov štvorcových. Podľa odhadov sa cena tejto nehnuteľnosti momentálne pohybuje okolo 500-tisíc eur. Minister životného prostredia Tomáš Taraba naďalej je vlastníkom uvedeného rodinného domu, potvrdilo tlačové oddelenie rezortu. „Rovnako je uvedený v majetkovom priznaní a slúži na rodinné účely,” uviedlo v stanovisku.

Prisťahovalci zo zahraničia

Vlastníci zahraničných nehnuteľností sa našli aj medzi členmi úradníckej vlády Ľudovíta Ódora. Vlani síce nepôsobili v politike, no pri ujatí sa funkcie museli oznámiť svoje majetkové pomery. Bývalý minister financií Michal Horváth priznal vlastníctvo iba jednej nehnuteľnosti, ide o rodinný dom v anglickom meste York. Voľba destinácie sa dá vysvetliť pracovným životopisom ekonóma, ktorý pred nástupom do ministerského postu vyše desať rokov pôsobil v Anglicku. Päť rokov bol výskumným pracovníkom na University of Oxford a neskôr prednášal ekonomiku na University of York. Horváth na naše otázky o dome v Yorku uviedol, že ho používal na vlastné bývanie a nehnuteľnosť už medzičasom predal.

Zahraničné bývanie má aj Milan Chrenko, ktorý v Ódorovej vláde zastával funkciu ministra životného prostredia. Okrem bytu a domu v Bratislave priznal rodinný dom v okolí dánskeho hlavného mesta Kodaň. Ako aj u Horvátha, nákup nehnuteľnosti zrejme súvisí s prácou, Chrenko totiž od roku 2007 pôsobí v Európskej environmentálnej agentúre, ktorej sídlo sa nachádza práve v dánskej metropole. Podľa priznania je Chrenko naďalej zamestnancom tejto odbornej inštitúcie Európskej únie. „Momentálne pracujem opäť v zahraničí, nehnuteľnosti preto používam na svoje bývanie,“ uviedol pre Pravdu Chrenko.

Bývanie v mieste výkonu práce si zabezpečila aj dočasná ministerka kultúry Silvia Hroncová. Na zozname majetkov uviedla byt v lukratívnej časti Prahy neďaleko Národného múzea a hlavnej stanice. V Česku pôsobila od roku 2013, keď sa stala riaditeľkou Opery Národného divadla a Štátnej opery v Prahe. V majetkovom priznaní uviedla aj apartmán na Azúrovom pobreží v meste Cannes. S týmto mestom Hroncovú tiež spája práca, teda pôsobenie v rodinnej firme Film Europe, ktorá prevádzkuje televízne kanály a butikové kiná v Prahe a Bratislave. Filmy, ktoré firma distribuuje, Hroncová chodila vyberať aj na festival do Cannes. Pre Pravdu bývalá ministerka priblížila, že obidve zahraničné nehnuteľnosti jej rodina naďalej používa na súkromné účely.

Susedky z Kittsee

Najbližšie k slovenským hraniciam vlastnia nehnuteľnosti exministerka investícií a regionálneho rozvoja Veronika Remišová (Za ľudí) a čerstvá ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS). Obidve političky bývajú v rakúskej obci Kittsee, Šimkovičová sa tam údajne nasťahovala pred troma rokmi. Bývalá televízna moderátorka si vtedy kúpila menší dom za cenu okolo 250-tisíc eur a v ňom býva dodnes. Plus 7 dní pred niekoľkými dňami odfotilo vládnu limuzínu, ktorá dováža ministerku Šimkovičovú a jej dcéru od domu do základnej školy. Týždenník upozorňuje, že nárok na miesto v štátnej škole majú deti len v prípade, že rodina má v Kittsee trvalý pobyt. Šimkovičová býva v Rakúsku okolo desiatich rokov a tým pádom má nárok na trvalý pobyt v susednom štáte. To by jej však prekážalo v politickej kariére, keď podmienkou pre kandidatúru v parlamentných voľbách je trvalý pobyt na území Slovenska.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Martina Šimkovičová Martina Šimkovičová prichádza na tlačovú konferenciu SNS 24. októbra 2023

„Ministerka kultúry Martina Šimkovičová má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Všetky svoje majetkové pomery riadne uviedla vo svojom majetkovom priznaní, ktoré je zo zákona verejne dostupné,“ reagovalo ministerstvo kultúry na naše otázky. Faktom ale je, že priznanie Šimkovičovej na webovej stránke Národnej rady chýba. „Zverejnenie oznámenia je v štádiu spracovania,“ informuje nadpis na stránke. Šimkovičová nepodala majetkové priznanie ani za rok 2019, keď naposledy pôsobila v parlamente. Za nesplnenú povinnosť jej hrozila pokuta vo výške jedného poslaneckého platu.

Informácie o tom, že Veronika Remišová si kúpila dom v Rakúsku, boli známe ešte pred zverejnením majetkových priznaní. Pred voľbami na kúpu rodinného domu poukázal kandidát Hlasu Martin Dorčák, ktorý spochybňoval zdroje financovania nehnuteľnosti. „Len hypotéka je 546-tisíc eur, koľko do nej investovala z vlastných peňazí a kde ich zobrala?“ pýtal sa vo videu.

Predsedníčka Za ľudí o pár dní reagovala zverejnením podrobného majetkového priznania, ktoré vyplnila pre Transparency International Slovensko. V ňom uviedla, že dom v Kittsee kúpila vlani v septembri za 600-tisíc eur, financovala ho z úveru a predaja nehnuteľnosti, bytu v belgickom Etterbeeku neďaleko Bruselu, ktorý vlastnila od roku 2008. Nehnuteľnosti uviedla aj v riadnom majetkovom priznaní za rok 2022, ktoré podala ešte pred 30. aprílom. Na otázky Pravdy k tomu, aké má plány s novým domom, Remišová nereagovala. Nie je tak jasné, či bude v Rakúsku bývať, alebo bude dom prenajímať.