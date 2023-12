Dolinková v Ide o pravdu: Rázsochy sa z plánu obnovy nepostavia. Hľadáme najrýchlejší a najlepší projekt

Pozrite si debatu Petra Bielika a Zuzany Dolinkovej v relácii Ide o pravdu Video Zdroj: TV Pravda

V prípade Rászsoch čaká ministerka na výsledky auditu: „Ten projekt sa už ťahá vyše 30 rokov, za posledné dva roky sa tam v zásade nič nerobilo, neposunulo, okrem toho, že sme na to mohli čerpať peniaze z plánu obnovy… Teraz už vieme, že Rázsochy ani z plánu obnovy nebudú“. Podľa nej bude potrebné tiež zanalyzovať medicínsky a lôžkový fond v Bratislave, kým sa prijme rozhodnutie. Chce však aby bol vybratý najkvalitnejší projekt, ktorý sa dá rýchlo postaviť. Nepostavenú nemocnicu považuje za obrovský dlh voči pacientom z celého Slovenska, študentom i zdravotníkom od vzniku Slovenskej republiky.

Je tiež otázne, kde by mala nová nemocnica stáť. „Možno nájdeme zhodné riešenie aj pozemok možno že je, a možnože sme už aj niečo našli, ale nechcem predbiehať, je to v štádiu rokovaní, aby sme pripravili dôkladne analýzu ako to s národnou nemocnicou v Bratislave bude vyzerať,“ uviedla ministerka.

Čo hovorí na poplatky v zdravotníctve? Čo mieni urobiť s vysokým zadlžením nemocníc, ktoré presahuje 800 miliónov eur? Aké bude riešenie v prípade nespokojných pediatrov? Ako chce zabezpečiť dostatočný počet sestier v slovenskom zdravotníctve? Ako zaistiť prílev nových lekárov? Prečo zazmluvnila nemocnicu Bory a kardiocentrum Agel, okolo ktorých sú otázniky, či pokrývajú dostatočnú spádovú oblasť? Pozrite si debatu v relácii Ide o pravdu.