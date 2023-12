V prešovskej fakultnej nemocnici sa mení vedenie, ministerka odvolala riaditeľa

Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove má od štvrtka nového riaditeľa. Do času riadneho výberového konania sa ním stal Juraj Smatana. Informovala o tom Beáta Mazurová, vedúca sekretariátu nemocnice. Vo funkcii nahradí Ľubomíra Šarníka, ktorého ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas) z funkcie odvolala v stredu.

Smatana pôsobil v rokoch 2001 až 2020 v prešovskej nemocnici ako lekár, neskôr ako zástupca primára oddelenia úrazovej chirurgie a napokon ako medicínsky riaditeľ. Tri roky pôsobil na vedúcej funkcii pre chirurgické odbory v skupine AGEL a od roku 2023 až do súčasnosti pracuje v súkromnom zdravotníckom zariadení ako lekár.

Nový riaditeľ má tri zásadné ambície. „V prvom rade stabilizovať personálnu a ekonomickú situáciu v nemocnici, stanoviť si priority v súvislosti s rozvojom a zvyšovaním kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zamerať sa na tie oblasti, kde by sme chceli byť lídrami v rámci regiónu a spádovej oblasti. Treťou oblasťou je splnenie podmienok v rámci optimalizácie siete nemocníc s maximálnym využitím doplnkových programov tak, aby nemocnica naplnila programový profil nemocnice III. úrovne,“ vymenoval.

Naštartovať chce tiež projekt a štúdiu realizovateľnosti rekonštrukcie alebo výstavby nového pavilónu nemocnice s urgentným príjmom a urgentnými operačnými sálami. Nový riaditeľ verí, že nemocnica má potenciál potvrdiť, že je nielenže tretia najväčšia, ale môže byť v prvej trojke najlepších na Slovensku.

Už v najbližších dňoch plánuje dať Smatana vykonať ekonomický, personálny audit a audit materiálno-technického vybavenia nemocnice v kontexte nových možností, ktoré otvoril plán obnovy a odolnosti. „Musíme splniť podmienky na implementáciu projektov v stanovených termínoch. Nemocnica má aj veľa problémov, bola mi daná dôvera a je moja úloha, aby sme navrhli a zrealizovali potrebné opatrenia,“ skonštatoval Smatana. V celom rezorte zdravotníctva je podľa neho dlhodobo kritická situácia s lekármi – špecialistami a s ošetrovateľským personálom.

FNsP Prešov spolupracuje ako výučbové pracovisko s fakultou zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove a tiež s Lekárskou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Študenti počas praktickej výučby vidia, aká je kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti. To je podľa riaditeľa výborná možnosť prilákať absolventov do nemocnice už počas ich štúdia. Upozornil, že treba naďalej rozvíjať systémové riešenia, ktoré by priniesli efekt v horizonte pár rokov.

Prešovská FNsP poskytuje nepretržitú zdravotnú starostlivosť pacientom už od roku 1935. Ročne je v nej hospitalizovaných viac ako 45 000 pacientov, ambulantne ošetrených približne 443 500 pacientov a lekári tam vykonajú zhruba 16 000 operácií.