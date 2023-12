Tisíce ľudí zaplnili Námestie slobody. Opozícia zvolala protest proti rušeniu špeciálnej prokuratúry

Protest proti zrušeniu špeciálnej prokuratúry Video

Na zhromaždenie organizované Igorom Matovičom prišlo asi 50 ľudí. S príhovormi vystúpili aj politici od Demokratov, Za ľudí či KDH. Šéf hnutia Slovensko účastníkov vyzval, aby prišli aj na protest pred Úrad vlády. Tam sa po 18:00 hod začalo zhromaždenie organizované PS, KDH a SaS. Na námestie prišlo niekoľko tisíc ľudí. S príhovormi vystúpili politici, na proteste sa objavil aj bývalý policajný prezident Štefan Hamran.

Na Matovičov protest prišli desiatky ľudí

Niekoľko desiatok ľudí sa zišlo o 17:00 pred parlamentom na proteste, ktorý zorganizovalo opozičné hnutie Slovensko (bývalé OĽaNO). Cieľom protestu bolo upozorniť verejnosť na to, že vládna koalícia sa chystá uniesť právny štát, a to narýchlo pred sviatkami, aby si to nikto nevšimol. Kritizovali rušenie Úradu špeciálnej prokuratúry, ale aj ďalšie kroky vlády. S príhovormi vystúpili predseda hnutia Slovensko Igor Matovič, predseda poslaneckého klubu hnutia Michal Šipoš, ale aj predseda strany Demokrati Jaroslav Naď či členovia predsedníctva KDH Martin Šmilňák a Marián Čaučík. Prišli aj predstavitelia ďalších opozičných strán NOVA, Kresťanská únia a Za ľudí.

Foto: Pravda, Ľuboš Pilc protest, ušp, matovič Protest hnutia Slovensko (predtým OĽaNO) proti rušeniu špeciálnej prokuratúry. Zúčastnili sa aj zástupcovia Za ľudí a Demokratov.

„Predstavitelia Progresívneho Slovenska a SaS povedali, že dnes neprídu, lebo majú vlastný protest pred úradom vlády. Ja verím, že sa to nejak utrasie, aby sme sa všetci dohodli na jednej akcii a boli sme jednotní, pretože teraz je čas potlačiť ego, ľudia chcú vidieť jednotu,“ povedal Šipoš.

Matovič vyzval protestujúcich, aby sa zúčastnili aj na proteste s názvom Zastavme ich, ktorý organizovali strany Progresívne Slovensko a Sloboda a Solidarita pred Úradom vlády SR o 18:00. Zároveň dodal, že považuje za fatálnu chybu predstaviteľov týchto strán to, že „povyšujú svoj záujem nad záujem verejný.“

Právomoc nad vyšetrovaním trestnej činnosti patriacej do pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu sa má vrátiť krajským prokuratúram a dohľad nad ich činnosťou Generálnej prokuratúre SR. Vyplýva to zo zmien Trestného zákona, ktoré v stredu s pripomienkami odobrila vláda. Krajské prokuratúry podľa stanoviska ministerstva spravodlivosti, ktoré návrhy zmien na rokovanie kabinetu predložilo, disponujú dostatočným, nestranným a odborne zdatným prokurátorským stavom. Vláda zároveň odsúhlasila, aby sa zmeny Trestného zákona, ktoré majú viesť k „humanizácii trestov", prerokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry podľa rezortu spravodlivosti ovplyvní aj prokurátorov Európskej prokuratúry pôsobiacich na Slovensku. Tí budú po novom pôsobiť na generálnej prokuratúre.

Kroky kabinetu kritizovala opozícia i Európska komisia. Tá požiadala vládu Roberta Fica (Smer), aby nepokračovala v procese rušenia špeciálnej prokuratúry. Komisia má podľa správy vládny kabinet taktiež žiadať, aby zmeny nevykonávala prostredníctvom skráteného legislatívneho konania.

Fico: Úrad špeciálnej prokuratúry rušíme Video

Súhlas so stanoviskom Európskej komisie vyjadrili aj USA. Zámer slovenskej vlády zrušiť Úrad špeciálnej prokuratúry si vyžaduje dôkladnú právnu analýzu, uvádza sa v stanovisku veľvyslanectva USA na Slovensku.

„Podporujeme odporúčanie Európskej komisie neschvaľovať navrhované zmeny v skrátenom legislatívnom konaní bez konzultácii s dotknutými osobami na národnej a európskej úrovni a bez stanoviska Benátskej komisie Rady Európy,“ uvádza sa v stanovisku americkej ambasády.

Spojené štáty podľa veľvyslanectva naďalej podporujú princípy právneho štátu a transparentného vládnutia na Slovensku. „Sme pripravení podporiť Európsku komisiu aj Slovensko v snahách zabezpečiť tieto dôležité hodnoty v prospech všetkých občanov,“ dodali Spojené štáty.

Na stanovisko zareagoval predseda vlády SR s tým, že požiada veľvyslanca USA na Slovensku Gautama Ranu, aby sa zdržal vyjadrení, ktoré vstupujú do interných suverénnych slovenských záležitostí. Robert Fico tvrdí, že si nevie predstaviť, že by slovenské veľvyslanectvo vo Washingtone vydalo vyhlásenie, v ktorom odmietne prijatie zákona, ktorý sa týka trestného práva v USA.

„Chcem veľmi jasne povedať, že si neželám žiadne napätie medzi úradom vlády a veľvyslanectvom USA v Bratislave. Neželám si, aby kvalita tých vzťahov bola taká, ako to vidíme v Budapešti. Čo si želám je, aby nás USA brali ako suverénnu krajinu,“ uviedol Fico počas parlamentnej Hodiny otázok.