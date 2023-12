Sú slovenskí poslanci najväčší papaláši? Estónski kolegovia im môžu závidieť, nemeckým by sa ich výhody zdali smiešne

Tisíce ľudí zaplnili Námestie slobody. Opozícia zvolala protest proti rušeniu ÚŠP Video Zdroj: TV Pravda

Poslanci Národnej rady zvolení v septembrových voľbách by už mali dostať svoje prvé platy v deviatom volebnom období. Na výplatnej páske im má svietiť hrubá mzda vo výške 3 912 eur. K tomu patrí ešte nezdaniteľný príplatok na výdavky, ktoré súvisia s výkonom funkcie. Volá sa to paušálna náhrada a jej výška je tento rok stanovená na 2 348 eur pre poslancov z Bratislavského kraja, zákonodarca z iného regiónu dostane o necelých tristo eur viac.

Členovia parlamentu okrem toho majú zadarmo plne vybavenú kanceláriu v priestoroch NR SR, možnosť zamestnať si až troch asistentov, na ktorých náhrady sú hradené z rozpočtu, a tiež majú nárok na bezplatné ubytovanie v prípade, že do práce dochádzajú z iného mesta. Poslanci majú k dispozícii aj garáž priamo v budove parlamentu, teda nemajú problém s parkovaním, ktorý trápi mnohých Bratislavčanov. Na domáce pomery sú takéto výhody viac ako atraktívne. A ako sú na tom poslanci v iných krajinách?

Témou sa zaoberal aj Parlamentný inštitút Kancelárie Národnej rady SR, ktorý zanalyzoval platové podmienky a pracovné benefity zákonodarcov v jedenástich európskych krajinách. Kým platový systém je vo všetkých krajinách nastavený podľa viac-menej podobných princípov, ďalšie podmienky práce poslancov parlamentov sú v zásade odlišné. Hlavné rozdiely si možno všimnúť práve pri položke paušálne náhrady.

Na Slovensku poslanci tento príplatok dostanú automaticky a na čo ho minú, nemusia ani dokladovať. Podľa zákona sú tieto diéty určené na hradenie výdavkov spojených s výkonom poslaneckej funkcie. Poslanci strany SaS napríklad z nich hradia náklady na služobné cesty. Členovia Smeru ich tiež míňajú na úhradu cestovných nákladov, na stravovanie či na nocľažné.

Poslanci českej snemovne majú systém nastavený ešte štedrejšie. Zo štátnych peňazí majú hradené výdavky na reprezentačné účely a výdavky na stravovanie pri tuzemských cestách, prislúcha na to paušálna náhrada vo výške 16 percent platovej základne, tento rok ide o sumu okolo 620 eur. Okrem toho majú nárok na viacúčelové paušálne náhrady podľa vzdialenosti obce, v ktorej má poslanec trvalý pobyt, ide o sumy od 1 500 eur až do 2 300 eur. Čím ďalej od Prahy člen snemovne býva, tým väčšiu náhradu dostane. Ďalších tisíc eur má na zaplatenie odborných a administratívnych prác – výdavky však musí zdokladovať.

Náhrady sú na zriadenie kancelárie vo volebnom kraji. Štát tu zaplatí nájom priestorov, poskytne okolo 200 eur na nábytok a vybavenie a každý mesiac prispeje na výdavky na telekomunikačne služby a kancelárske potreby sumou do 300 eur. Radovému poslancovi patrí aj naturálne plnenie v podobe ubytovania. Ak nevyužije priamo byty ponúkané Poslaneckou snemovňou, má právo na vyhľadanie vlastného prenájmu. Za takýto prenájom mu patrí aj náhrada výdavkov, maximálne však do 850 eur mesačne.

Foto: Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR/facebook česká poslanecká snemovňa Český parlament. Ilustračná snímka.

Doprava zadarmo

Poslanci fínskeho parlamentu síce majú dvojnásobne vyšší plat oproti slovenským kolegom, no dostávajú nižšie paušálne náhrady. Tie sa pohybujú v sumách od 987 do 1 809 eur a platí tu princíp podobný českému. Teda čím ďalej od hlavného mesta poslanec býva, tým väčšiu kompenzáciu dostane. Pritom nemusia tieto peniaze míňať na kupovanie lístkov, podľa fínskych zákonov zákonodarcovia môžu bezplatne používať prostriedky osobnej železničnej dopravy, štát im tiež uhrádza výdavky na leteckú dopravu a taxislužby v metropolitnej časti Helsiniek.

V Grécku existuje viacero druhov paušálnych náhrad. Okrem štandardného príspevku od 660 do 830 eur mesačne majú aj cielene zamerané na kompenzovanie určitých typov nákladov. Z rozpočtu sa im uhrádzajú náklady na bývanie v Aténach, na prenájom bytu dostanú tisíc eur mesačne, ak prespávajú v hoteli, dostanú o 200 eur viac. Ďalších 900 eur mesačne môžu minúť na poštové služby.

Foto: SITA/AP, Yorgos Karahalis grécko Grécki poslanci 28. mája 2023 zložili prísahu. Už deň na to ale zákonodarcovia parlament zvolený 21. mája rozpustili.

Okrem toho poslanci, ktorí majú trvalý pobyt mimo Atén, majú nárok na zaplatenie spätnej letenky, ak majú v blízkosti bydliska letisko s priamou linkou do gréckej metropoly. Za rok však môžu dostať zaplatených najviac 52 spätných leteniek. Ak do práce dochádzajú autom, majú nárok na uhradenie pohonných hmôt každý mesiac vo výške až do 648 eur. Poslanci tiež majú nárok na asistentov. Zamestnať síce môžu až piatich, no musia splniť podmienku, že dvaja z nich budú odborníci v konkrétnej oblasti.

Kancelária maďarského parlamentu každému poslancovi zaplatí účty za mobil, internet a pridelí palivovú kartu. Kredit na nej je dopĺňaný každý mesiac a jeho výška sa určuje v závislosti od vzdialenosti bydliska poslanca od Budapešti. Regionálni politici tiež majú právo na bezplatné ubytovanie, diéty a kompenzáciu ďalších pracovných nákladov. Ich sumy však treba potvrdiť blokmi. Kancelária zabezpečí poslancovi aj vybavenú kanceláriu v budove parlamentu na nábreží Dunaja a v prípade potreby zaplatí prevádzku ďalšej kancelárie mimo priestorov parlamentu. Výdavky na ňu však nesmú presiahnuť 2 700 eur za mesiac.

Skromné príplatky

Paušálne náhrady estónskych zákonodarcov patria k tým najnižším, z rozpočtu sa im vykompenzujú služobné výdavky do výšky 1 624 eur za mesiac. Z toho môžu hradiť náklady na dopravu, poštovné, cestovné, kancelárske potreby, školenia, reprezentáciu a pohostenie, preklady a tlmočenie, zhotovenie štúdií a znaleckých posudkov. Poslancovi okrem toho patrí náhrada za bývanie, výška príplatku však nesmie presiahnuť 20 percent platu poslanca, teda 1 100 eur.

Skromné príplatky majú aj chorvátski poslanci, zákon im prideľuje diéty za služobné cesty vo výške okolo 200 eur. Ďalšie paušálne náhrady v súvislosti s ubytovaním a cestovaním sa pohybujú v sumách 66 až 332 eur mesačne. Poslanci majú nárok na vybavenú kanceláriu v priestoroch parlamentu, ale nárok na asistenta nemajú. Členovia chorvátskeho parlamentu dostávajú aj skromný plat, okolo 2 700 eur.

V Litve sú paušálne náhrady tiež cielené na uhrádzanie určitých služieb. Poslanci majú nárok na paušálne náhrady vo výške 1 332 eur, ktoré sa poskytujú na pokrytie telekomunikačných a dopravných služieb, ako aj nákladov na kancelárske potreby. Na výkon odborných úloh parlament poskytne asistentov a uhradí ich plat, no kanceláriu si poslanec musí zriadiť sám.

Ani Portugalsko nie je k svojim zákonodarcom príliš štedré. Poslancovi navyše zaplatia len výdavky na cestovanie z regiónu, kde býva, do práce. Zato majú nárok na príplatok za účasť na rokovacích dňoch parlamentu a schôdzach výborov. Okrem toho poslancom portugalského parlamentu každý rok patrí 13. a 14. plat.

Najlepšie podmienky

Nečudo, že najlepšie podmienky na výkon mandátu majú členovia nemeckého Bundestagu. K platu v sume necelých 11-tisíc eur prislúcha paušálna náhrada až do výšky 4 725 eur. Z tejto sumy si hradia výdavky na bývanie, cestovanie, tlmočenie a prevádzku poslaneckej kancelárie mimo hlavného mesta. Železničnou dopravou po celom Nemecku poslanci cestujú zadarmo. K dispozícii majú aj ročný rozpočet na nákup techniky do kancelárie a hradenie faktúr za rôzne administratívne služby. Uplatniť si môžu len preukázateľné výdavky. Šetriť nemusia ani na asistentoch, na ich platy môžu mesačne minúť až 23-tisíc eur.

Ďalšou výhodou je, že poslanci Bundestagu môžu popri poslaneckej funkcii zarábať aj inde, v tomto prípade však prídu o polovicu mzdy v parlamente. Po skončení mandátu majú nemeckí zákonodarcovia nárok na odmenu vo výške mesačného platu, ktorá sa vypláca za každý rok pôsobenia v parlamente. Najskúsenejší poslanci sa tak môžu uživiť až 18 mesiacov po odchode z Bundestagu.

Aj v Rakúsku poslanci dostanú k platu niečo navyše. Každý rok totiž majú nárok na 13. a 14. plat. Kancelária parlamentu tiež uhradí výdavky na cestovanie a ubytovanie či kancelárske vybavenie. Maximálna výška náhrad je stanovená na 3 226 eur na mesiac a všetky náklady majú byť skutočne vydokladované. Ďalší rozpočet majú na služby asistentov. Ich počet zákon neurčuje, no poslanec nemôže za rok minúť na zamestnávanie pomocnej sily viac ako 69-tisíc eur.