Slovensko znížilo emisie skleníkových plynov o 44 percent oproti roku 1990

Šéf OSN: Klimatické zmeny prinášajú skazu. Hlavným vinníkom sú fosílne palivá Video

Zo súhrnnej správy vyplýva, že naša krajina znížila emisie skleníkových plynov o 44 percent oproti roku 1990. K poklesu emisií došlo v prípade všetkých skleníkových plynov bilancovaných na Slovensku. „Dôvodom poklesu je predovšetkým sprísňovanie národnej legislatívy, zmena štruktúry priemyslu, ako aj zmena spotrebiteľského správania,“ uviedol envirorezort.

Súhrnnú správu o dosiahnutom pokroku predložili experti zo slovenskej delegácie, ku ktorým sa dnes pripojí aj podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba. Obsahuje informácie o emisnej inventúre skleníkových plynov, legislatívnom rámci Slovenska v oblasti boja so zmenou klímy, znižovaní emisií skleníkových plynov, ale aj projekcie emisií či trendoch až do roku 2050. Z predikcií napríklad vyplýva, že Slovensko do roku 2030 dokáže znížiť emisie CO2 o 55 percent v porovnaní s rokom 1990. Musí však prijať ďalšie opatrenia. K dosiahnutiu cieľa výrazne prispeje koniec dotovania ťažby uhlia a výroby elektriny zo spaľovania uhlia.

Súčasťou predloženej správy bol aj prehľad realizovaných adaptačných opatrení, projektov a rozvojovej pomoci. Členovia slovenskej delegácie informovali tiež o aktuálnych emisných trendoch a novinkách v oblasti dekarbonizácie energetiky, priemyslu, ako aj o projektoch na obnovu výroby tepla. Obidva dokumenty sú zverejnené na stránke Dohovoru OSN o zmene klímy, tiež na stránke unfccc.int/Tran­sparency a na oeab.shmu.sk.