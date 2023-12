Nezodpovedný vodič ohrozoval autá, aby sa vyhol kolóne, ale aj porovnanie cien punču na vianočných trhoch

Zábery na tohtoročné vianočné trhy v Prahe, nezodpovedný vodič v Ružomberku, ale aj deň otvorených dverí, ktorý sa uskutočnil na SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca v Novej Dubnici. To sú najlepšie videá, ktoré poslali naši čitatelia Pravde.

Video nám poslali naši čitatelia cez aplikáciu mReportér. Staňte sa našim mReportérom aj vy. Stačí si zdarma stiahnuť aplikáciu.

Vodič osobného vozidla v Ružomberku ohrozoval iných šoférov. Vošiel do križovatky, aby sa vyhol menšej kolóne, v ktorej ostatné autá čakali na zelenú na semafóre. Stál v protismere. Autá sa mu museli vyhýbať.

Vodič v protismere v čiernom vozidle Video Zdroj: mReportér

Vianočné trhy odštartovali už aj v Prahe. Stromčeky sa rozsvietili na viacerých miestach českého hlavného mesta. V sobotu 2. decembra oficiálne trhy začali na Václavskom náměstí a Staroměstskom námestí. Deň predtým ľudia mohli navštíviť trhy na Tyláku a Mírovom náměstí.

Ako vidieť zo záberov, ktoré nám poslal mReportér Dávid, v sobotu podvečer bolo totálne zaplnené Staroměstské náměstí, kde sa nachádza legendárny pražský Orloj. Punč stojí od 65 do 100 českých korún, čo je od 2,7 do 4,2 eura. Na vianočných trhoch v Bratislave sa cena punču pohybuje od 2,5 do 3,5 eura, takže ceny sú takmer identické. Klobása stojí napríklad 6,3 eur, svařák, čo je české varené víno, stojí 2,5 eura.

Vianočné trhy v Prahe Video Zdroj: mReportér: Dávid Mlynarovič

5. decembra 2023, deň pred sviatkom sv. Mikuláša, sa na SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca v Novej Dubnici uskutočnil deň otvorených dverí. Toto technické lýceum patrí svojim zameraním na programovanie medzi ojedinelé na Slovensku.

Na záberoch vidíme privítanie rodičov pánom zástupcom. Nasledovalo predstavenie školy a neformálny rozhovor rodičov s pánom riaditeľom pri káve. Záujemcovia o štúdium si zatiaľ prezreli priestory a oboznámili sa s ponúkanými predmetmi ale i školskými a mimoškolskými akciami a projektami, do ktorých je škola zapojená. Škola v tento deň privítala 221 návštevníkov, 135 rodičov a 86 záujemcov o štúdium, ktorí sa pre lepšiu organizáciu celej akcie vopred registrovali pomocou formulára.

Technické lýceum v Novej Dubnici Video Zdroj: mReportér: Daniel Imriška

