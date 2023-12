Obvinenie Gašpara podľa Fica dokazuje opodstatnenosť rušenia ÚŠP

Obvinenie poslanca Tibora Gašpara opodstatňuje zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry ako aj skrátené legislatívne konanie v tejto veci. Na tlačovej konferencii to dnes povedal predseda strany Smer a predseda vlády Robert Fico. Doplnil, že Gašpar sa o obvinení dozvedel z médií.

Gašpar bol podľa Fica obvinený za skutky, ku ktorým malo dôjsť pred desiatimi rokmi a vypovedal o nich bývalý šéf daňových kriminalistov Ľudovít Makó už v roku 2020. „Prečo, keď to v roku 2020 pán Makó rozprával, sa nič nedialo v tejto veci?," opýtal sa Fico. Obvinenie Gašpara dal zároveň do súvisu s tým, že obhajuje zmeny v Trestnom zákone. „Je to jeden z najaktívnejších ľudí, ktorý sa v tejto veci angažuje," skonštatoval Fico.

Podľa premiéra je po obvinení Gašpara argument, že zmeny v trestnom práve je potrebné vykonať čo najrýchlejšie potvrdený na 200 percent. „Poslanec a predseda výboru pre obranu a bezpečnosť sa musí z médií dozvedieť, že proti nemu bolo vznesené obvinenie za nejaké táraniny Makóa z roku 2020, ktoré mohli byť 1500-krát vyriešené," dodal Fico, s tým, že celú vec vníma ako zastrašovanie.

Podľa stanoviska Úradu špeciálnej prokuratúry je vyšetrovateľ Policajného zboru procesne samostatný a postupuje na základe zadovážených dôkazov, a tak tomu bolo aj v tejto trestnej veci. „Pred zákonom sú si všetci rovní, a to aj v prípade, že by sa malo jednať o poslanca Národnej rady SR. Trestnoprávnu imunitu poslancov zrušil ústavodarca pred viac ako 10 rokmi, práve z dôvodu, že porušovala princíp rovnosti pred zákonom," pripomenula prokuratúra.

Po doručení uznesenia o vznesení obvinenia ho podľa špeciálnej prokuratúry môžu obvinené osoby zverejniť, aby si mohla verejnosť urobiť vlastný názor na skutkový stav a rozhodujúce dôkazy v danej veci. Skutkový stav v danej veci totiž nie je založený len na svedeckých výpovediach, ale aj na ďalších objektívnych dôkazoch. „Zároveň uvádzame, že v tomto uznesení boli obvinené aj osoby Norbert B. a Ľudovít M., a to aj za korupčné trestné činy," dodala špeciálna prokuratúra.

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry podľa medializovaných informácíi vzniesol 6. decembra obvinenie Norbertovi Bödörovi, Tiborovi Gašparovi a ďalším osobám. Nitriansky oligarcha čelí stíhaniu pre prečin podplácania a prečin porušovania dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy spolupáchateľstvom a policajný exprezident je obvinený z prečinu porušovania dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy spolupáchateľstvom.