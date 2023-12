Šutaj Eštok je za zrušenie ÚŠP, Mikulec na to nevidí dôvod

Súčasný minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) a jeho predchodca Roman Mikulec (hnutie Slovensko) sa nezhodujú v otázke rušenia Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Kým Šutaj Eštok trvá na dôvodnosti prijatia zmeny v skrátenom legislatívnom konaní i na potrebe zrušiť úrad, Mikulec na to nevidí dôvody. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo.

Čaputová k rušeniu ÚŠP: Takýto krok sa javí ako účelový, zvážim podanie na Ústavný súd Video

Šutaj Eštok argumentuje ohrozením ľudských práv a slobôd, pričom poukázal na rozhodnutia súdov, ktoré sa podľa neho týkali aj konania prokurátorov ÚŠP. Hovorí o zneužívaní tzv. kajúcnikov, neprimeraných metódach väzby a podobne. „Každý deň existencie ÚŠP prináša riziko, že to bude pokračovať,“ podotkol. Ani jeho však neteší nedostatok priestoru na väčšiu diskusiu. Poznamenal však ,že za to môže neskorý termín predčasných volieb. Zdôraznil, že vláda dostala mandát od voličov a svoje zámery im tlmočila už pred voľbami.

Exminister a poslanec Národnej rady SR Mikulec odmieta argumenty svojho nástupcu. Poznamenal, že ak koalícia argumentuje rozhodnutiami súdov, tak by mala zrušiť aj generálneho prokurátora vzhľadom na rozhodnutia Ústavného súd SR týkajúce sa využívania paragrafu 363 Trestného poriadku. Predloženie návrhu do parlamentu a ešte v skrátenom konaní označil za atentát na spravodlivosť. Pýta sa prečo súčasnej koalícii neprekážalo fungovanie úradu za čias bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, pričom rovnako argumentuje rozhodnutiami sú­dov.

Kolíková žiada dôkazy na rušenie ÚŠP, podľa Gašpara ich zverejnia

Poslankyňa parlamentu Mária Kolíková (SaS) vyzvala vládu, aby zverejnila všetky dôvody, pre ktoré chce rušiť Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Kritizuje, že argumentuje 27 rozhodnutiami Ústavného súdu (ÚS) SR o porušení základných ľudských práv a v navrhovanom materiáli zverejnila len tri. „Budeme ich zverejňovať a dostanete ich na tanieri,“ reagoval poslanec Tibor Gašpar (Smer-SD). Uviedli to v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

„V samotnom materiáli sú uvedené tri prípady, z toho jeden z roku 2018, ktorý sa netýka tejto situácie,“ povedala Kolíková. Podotkla, že zo spomínaných 27 rozhodnutí Ústavného súdu sa viaceré vôbec netýkajú špeciálnej prokuratúry. „Niektoré boli aj v prípadoch rozhodnutí súdov a neznamená to, že ideme zrušiť najvyšší súd,“ dodala. Gašpar v tejto súvislosti podotkol, že každý prípad začína systémovo u policajta, pokračuje na ÚŠP a na základe ich práce pokračuje ďalej na súdy. Tie podľa neho rozhodovali o už zmanipulovaných prípadoch.

Kolíková skritizovala, že vláda sa snaží meniť Trestný zákon, vrátane rušenia ÚŠP bez diskusie a v skrátenom legislatívnom konaní. Tvrdí, že s rušením ÚŠP nesúhlasí ani verejnosť, čo vyjadruje svojou účasťou na protestoch. „Nesúhlasia s tým. Obzvlášť, keď koalícia nevie argumentovať. Je to hrubá arogancia moci,“ povedala. Gašpar to odmieta. Podotkol, že Smer-SD už pred parlamentnými voľbami transparentne komunikoval, aký má so špeciálnou prokuratúrou zámer. „Mali sme tu voľby a koalícia dostala silný mandát, aby splnila sľuby, ktoré dala,“ uviedol. Dodal, že opozícia bude mať v parlamente priestor o návrhu diskutovať a pýtať sa otázky.

Neobáva sa, že by zrušením špeciálnej prokuratúry a presunom jej agendy na krajských prokurátorov hrozili prieťahy v konaniach. Kolíková s ním nesúhlasí, môže sa tiež podľa nej stať, že niektoré prípady „pôjdu do stratena“. Argumentuje tým, že krajskí prokurátori, ktorým prípady pridelia, nemusia byť špecializovaní na danú oblasť. Gašpar sa toho neobáva, špecialisti sú podľa neho aj na krajských súdoch. Podotkol tiež, že ešte nie je jasné, či sa budú spisy prerozdeľovať.