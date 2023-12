Špeciálny prokurátor Lipšic: Hrozí zastavenie vážnych káuz. Tieto zmeny legislatívy nepripravovali odborníci

Novela Trestného zákona bude znamenať výrazné skrátenie premlčacích lehôt aj zníženie trestných sadzieb, upozornil na to špeciálny prokurátor Daniel Lipšic a jeho kolegovia z Úradu špeciálnej prokuratúry. Ten by mal po odhlasovaní novely parlamentom zaniknúť.

Premlčané by podľa Lipšica bolo trestné konanie Jaroslava Haščáka v kauze Gorila či Miroslava Výboha v kauze Mýtnik 3. Zároveň by viacerým ľuďom vrátil zabavený majetok, ktorý prepadol v prospech štátu. Vzťahuje sa to aj na majetku Ladislava Bašternáka a jeho vilu pri Slavíne.

Novelu schválila vláda Roberta Fica minulú stredu. Prezidentka Zuzana Čaputová už avizovala, že ak v zrýchlenom konaní prejde parlamentom, uplatní veto.

Správu aktualizujeme.