Autodopravcovia zablokovali hraničný priechod Vyšné Nemecké pre kamióny z Ukrajiny

Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) v pondelok po 15.00 h obnovila protest na hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod, a to blokovaním vstupu kamiónovej dopravy z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky. Do odvolania sa tak pripája k protestom dopravcov v Poľsku aj Maďarsku proti zrušeniu povoleniek pre ukrajinských dopravcov v Európskej únii. TASR to potvrdili členovia UNAS aj polícia.