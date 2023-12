Žilinka má pochybnosti o retroaktivite časti trestnej novely, Pellegriniho upozornil na porušenie princípov

Lipšic: Viaceré významné trestné veci budú po schválení novely premlčané Video

„Keďže vládny návrh zákona priznáva generálnemu prokurátorovi SR významné práva a povinnosti pri ochrane práv oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ako aj ich zamestnávateľov, považujem za nevyhnutné, aby bola prijatá ústavne súladná právna úprava,“ povedal Žilinka.

Čítajte viac Lipšic kritizuje trestnú novelu: Prinesie premlčanie Haščákovej Gorily či vrátenie vily Bašternákovi

Ako vyplýva z novely, ochrana pre oznamovateľov závažnej protispoločenskej činnosti by sa viac nemala poskytovať príslušníkom Policajného zboru. Už poskytnutá ochrana pre policajtov by mala zaniknúť dňom nadobudnutia účinnosti novely zákona. Ochrana poskytnutá oznamovateľovi do dňa nadobudnutia účinnosti novely má zostať zachovaná len, ak spĺňa ustanovené podmienky.