Susko reaguje na Lipšica: Znižovanie trestov nie je šité na mieru. Minister sa oháňa aj sadzbami v EÚ

Ministerstvo spravodlivosti sa v návrhu Trestného zákona zameralo na plošnú harmonizáciu sadzieb trestných činov v oblasti hospodárstva či násilia. „Nie je možné, aby rovnaké trestné sadzby boli za zabitie a za ekonomické trestné činy. Hodnotu života a zdravia si asi chceme ceniť ďaleko viac ako ekonomické alebo majetkové trestné činy,“ skonštatoval Susko.

Sadzby, ktoré v Trestnom zákone navrhujú, sú v súlade s tým, ako to majú ostatné krajiny Európskej únie. „Nejdeme nikde nad rámec ostatných krajín, že by sme dramaticky tieto sadzby znižovali oproti tomu, ako to majú ostatné krajiny,“ povedal šéf rezortu spravodlivosti. Je podľa neho v poriadku, že budú sadzby rovnaké vo všetkých krajinách Únie, lebo sa tak neoplatí páchať trestnú činnosť inde.

Susko tvrdí, že zmena zákona sa nijakým spôsobom nedotkne páchateľov, ktorí majú už právoplatné rozhodnutia. „Dotkne sa to len prípadov, keď zanikne trestnosť činu, a to je v poriadku. Tak je nastavená trestná politika,“ skonštatoval.

Moderné trestné právo v rámci Európskej únie smeruje k ukladaniu alternatívnych trestov. Ide napríklad o finančné tresty či domáce väzenie. „Myslím si, že tieto majú ďaleko väčší účinok na prevýchovu páchateľa ako samotný trest odňatia slobody,“ poznamenal Susko s tým, že vláda chce zmeniť trestnú politiku štátu tak, aby šla od represívnej funkcie trestného práva k prevýchovnej a resocializačnej funkcii.

Skrátené legislatívne konanie odôvodňuje minister viacerými rozhodnutiami Ústavného súdu SR, ktoré konštatujú porušovanie základných práv, taktiež práva na spravodlivý súdny proces či práva na zákonného sudcu.

Lipšic v pondelok upozornil, že viaceré významné trestné veci v dozore prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry budú v prípade schválenia novely Trestného zákona premlčané. Ako príklad uviedol kauzu Gorila či Mýtnik 3. Spolu s ďalšími prokurátormi špeciálnej prokuratúry namietal výrazné znižovanie trestných sadzieb a kratšie premlčacie doby. Chýba im poctivá odborná diskusia k návrhu.