NRSR: Zdravotné odvody by sa mohli zvýšiť len dočasne

Zdravotné odvody pre zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a tzv. samoplatiteľov by sa mohli zvýšiť iba dočasne, a to do konca roka 2027. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu Vladimíra Baláža (Smer) k návrhu novelizácie zákona o zdravotnom poistení, ktorý v utorok odobril parlamentný výbor pre zdravotníctvo. Plénu Národnej rady (NR) SR ho odporúča schváliť.