Premiér: Opozícia pácha ekonomickú a hospodársku vlastizradu na európskej pôde Video

Protestujem proti tomu, že v týchto listoch otvorene klamú, pretože hovoria, že ideme zrušiť Špecializovaný trestný súd a nie je to pravda," vyhlásil premiér a dodal, že ešte nebezpečnejšie je, že na stretnutiach s predstaviteľmi EK a Európskeho parlamentu (EP) opozícia žiada, aby vláde, ktorá tu teraz je, bolo obmedzené hlasovacie právo v orgánoch EÚ. „A čo je ešte horšie, žiadajú, aby nám boli pozastavené európske fondy. Veď to nie sú naše peniaze. To sú peniaze, ktoré patria občanom SR," dodal Fico. „Opozícia v mene svojho džihádu neváha poškodiť Slovensko, len aby poškodila vládu. To je ekonomická a hospodárska vlastizrada na pôde Európskeho parlamentu a komisie a ja to odmietam,“ dodal premiér.

Čítajte viac Lipšic varuje pred novelou Trestného zákona, hovorí o premlčaní káuz. Minister Susko to odmieta

Čítajte viac Opozícia vyzvala ľudí, aby sa opäť zúčastnili na protestoch

Ako Fico ďalej uviedol, opozícia navrhuje EK a EP, aby bolo poškodené Slovensko, len aby bola poškodená vláda. „To je hospodárska a ekonomická vlastizrada čo robí opozícia na pôde EP a EK a ja to odmietam. Vynakladáme tu obrovské úsilie, aby sme čo to zachránili z rozbitých európskych fondov, ktoré nám zanechali v katastrofálnom stave," vyhlásil predseda vlády a dodal, že opozícia sa rozhodla poškodzovať celé Slovensko preto, lebo chcú dať „zločinca Lipšica dole s celým jeho úradom."

Lipšic: Viaceré významné trestné veci budú po schválení novely premlčané Video Zdroj: ta3

„Nech mi ukáže niekto článok Ústavy SR, ktorý porušujeme návrhom na zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry. Samozrejme, takýto neexistuje," dodal Fico s tým, že opozícia ide znovu tou istou cestou. „Vie že nás nevie poraziť ani programovo, ani svojou odbornosťou a profesionalitou, tak sa rozhodla, že pôjde cestou likvidácie verejných financií, ekonomického terorizmu na pôde EÚ, robenia zle za každú cenu, len aby sa tejto vláde nedarilo," uzavrel Fico.