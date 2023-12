Špeciálna prokuratúra reaguje na Fica: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti väzňom má na starosti Zbor väzenskej a justičnej stráže

Fico o vyšetrovaní smrti advokáta Krivočenka Video

Podľa Fica obvinený opakovane žiadal o stretnutie s notárom, ktorý by mu overil podpis na splnomocnení, na základe ktorého by mohol informovať svoju manželku o svojom zdravotnom stave. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry to však podľa predsedu vlády štyrikrát odmietol. ÚŠP v tejto súvislosti uviedol, že spájanie úmrtia obvineného vo výkone väzby s neudelením súhlasu prokurátora na návštevu notára je uvádzaním nepravdivých skutočnosti a hrubým zavádzaním verejnosti.

„V tejto súvislosti je tiež potrebné doplniť, že podanie manželky menovaného obvineného, ktorým sa domáhala prešetrenia správnosti postupu v súvislosti s poskytnutím zdravotnej starostlivosti jej manželovi vo výkone väzby, bolo tunajšou prokuratúrou postúpené Krajskej prokuratúre Bratislava na vecné vybavenie," zdôraznil ÚŠP.

Advokát podľahol ochoreniu COVID-19 ešte v marci 2021.