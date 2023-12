Prílepková lavína: poslanec SNS chce pozmeňovacím návrhom obmedziť nezávislosť PMÚ. Je to v rozpore s ústavou a európskym právom, varuje úrad

Poslanec SNS Roman Michelko predložil do Národnej rady (NR) SR pozmeňovací návrh k vládnej novele o ochrane hospodárskej súťaže. Ním navrhuje zmenu spôsobu voľby, vymenúvania aj odvolávania predsedu Protimonopolného úradu (PMÚ). Podľa novely by predsedu úradu nevymenovávala a odvolávala na návrh prezidentka, ale samotná vláda. Na jeho výber by tiež nemalo byť vyhlásené ani výberové konanie, vláda by dostala kompetenciu obsadiť post priamo. Zmena by mala prejsť parlamentom v skrátenom legislatívnom konaní.