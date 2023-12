Únia autodopravcov stále blokuje kamióny z Ukrajiny na hraničnom priechode Vyšné Nemecké

Autodopravcovia zablokovali hraničný priechod Vyšné Nemecké Video

UNAS sa blokádou do odvolania pripojila k protestom ich kolegov v Poľsku aj Maďarsku proti zrušeniu povoleniek pre ukrajinských autodopravcov v Európskej únii (EÚ).

„Vstup je natvrdo zablokovaný, akurát púšťali sme nejaké vojenské konvoje, požiadalo nás o to ukrajinské veľvyslanectvo. Stále je to do odvolania, vo štvrtok sú nejaké rokovania v Bruseli, uvidíme, aká bude situácia a závery poľskej strany, podľa toho sa zariadime,“ uviedol Skala. V Bruseli by na rokovaniach podľa jeho informácií mali byť okrem poľských aj maďarskí zástupcovia štrajkujúcich.

Priechody s Ukrajinou blokujú už od novembra poľskí dopravcovia. Protest na maďarsko-ukrajinskom hraničnom priechode Záhony – Čop začali v pondelok ich maďarskí kolegovia.

Osobná doprava na hraničnom priechode Vyšné Nemecké nie je blokádou obmedzovaná, rovnako ani výstup nákladných vozidiel zo SR na Ukrajinu. Podľa polície kolóna kamiónov v smere k hraničnému priechodu na Slovensku sa aktuálne končí medzi obcami Tibava a Orechová, čakacie doby sú dva až tri dni. „Osobná doprava sa vybavuje priebežne v oboch smeroch,“ uviedla hovorkyňa Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície (RHCP) Sobrance Agnesa Kopernická. Za 24 hodín od utorka (12. 12.) do stredy rána bolo na výstupe vybavených 216 nákladných vozidiel. Na vstupe do SR to boli štyri slovenské kamióny, podľa Skalu išlo o výnimočný prípad s tým, že ich slovenskí vodiči stáli na ukrajinskej strane už 20 dní.

K požiadavkám protestujúcich patrí vypovedanie dohody medzi EÚ a Ukrajinou o cestnej nákladnej doprave, ktorá podľa UNAS „devastačne narušila pomer obchodu a vykonaných prepráv medzi Slovenskom a Ukrajinou v neprospech slovenských dopravcov“. Žiadajú tiež zavedenie prepravných povolení pre ukrajinských dopravcov či vylúčenie povinnosti registrácie pre prázdne nákladné autá z EÚ prichádzajúce z Ukrajiny na Slovensko v aplikácii „e-čerga“.