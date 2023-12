Amnesty International: Ochrana práv LGBTI+ ľudí nie je otázkou názoru, ale povinnosťou štátu

Zo Slovenska je ešte homofóbnejšia krajina ako bola, hovorí moderátor Rasťo Iliev Video

Organizácia pripomína, že zatiaľ čo sú ľudia z tejto komunity terčom nenávisti a útokov, politici neprijali žiadne zákony ani opatrenia na zlepšenie ľudskoprávnej situácie kvír ľudí.

„V uplynulých mesiacoch sme videli a počuli mnoho urážok a lží, ktorými sa časť politického spektra a ďalšie verejne činné osoby dlhodobo snažia kvír ľudí dehumanizovať a vyčleniť zo spoločnosti, ako keby neboli jej integrálnou súčasťou," uviedla organizácia. Prikláňa sa k názoru, že novela zákona o rodnom čísle a zrušenie odborného usmernenia k medicínskym tranzíciám ukazujú snahu potláčať práva transrodových ľudí. Dodáva, že aj napriek výhradám pokladali usmernenie za dôležitý krok smerujúci k ochrane ľudských práv LGBTI+ ľudí.

AIS za hlavný benefit usmernenia pokladá fakt, že rušilo nezákonnú, ale častú prax nútených kastrácií a sterilizácií. „Transrodoví ľudia sú súčasťou našej spoločnosti – vždy tu boli a budú a žiadna legislatíva tento fakt nezmení. Mnohé svedectvá transrodových ľudí potvrdzujú, že vstúpiť do procesu tranzície a prejsť ním až do konca je obrovskou záťažou na telo aj psychiku a túto záťaž by nikto nepodstupoval z rozmaru," uviedol riaditeľ AIS Rado Sloboda, ktorý dodal, že komplikovať už aj tak zložitý proces tranzície je snahou aj naďalej dehumanizovať transrodových ľudí.

Poslanci Kresťanskej únie Richard Vašečka a Anna Záborská v novembri predložili do Národnej rady SR novelu zákona o rodnom čísle, ktorá by prakticky znemožnila tranzíciu. Novelu zákonodarcovia predkladali už v minulom volebnom období a prešla do druhého čítania, keď za ňu zahlasovalo 87 poslancov. Na základe úpravy by bolo možné zmeniť rodné číslo osoby pri nesprávne určenom pohlaví na základe lekárskeho posudku, ktorý je potvrdením genetických výsledkov určenia skutočného biologického pohlavia. AIS výsledok hlasovania pokladá za „tragickú ukážku transnegativity".

Zákonodarný zbor zároveň neodobril zákon, ktorý by párom rovnakého pohlavia poskytol možnosť vzájomného prístupu k zdravotnej dokumentácii. „Meškala aj reforma týkajúca sa úpravy zväzkov a rodičovstva párov rovnakého pohlavia, ktoré už dnes žijú spolu a vychovávajú spoločné deti, avšak žijú v neistote," tvrdí organizácia a doplnila, že podobnú právnu neistotu zažívajú aj páry, v ktorých jeden z partnerov prešiel úradnou zmenou rodu. „Títo ľudia sú pred zmenou rodu nútení do rozvodu a automaticky prichádzajú o rodičovské práva voči vlastným biologickým deťom," prízvukuje AIS.