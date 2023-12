Poslanci do programu schôdze zaradili štátny rozpočet, upravili sa termíny rokovania a hlasovaní

Do programu 6. parlamentnej schôdze poslanci zaradili štátny rozpočet predložený vládou Roberta Fica (Smer). Ešte pred začatím jeho prerokúvania chcú poslanci dorokovať a odhlasovať vládne novely viacerých zákonov, ktoré budú poslanci prijímať v skrátenom legislatívnom konaní. Predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas) tak navrhol zmeny v spôsobe rokovania Národnej rady SR aj s ohľadom na to, že budúci týždeň budú musieť rokovanie prerušiť pre blížiace sa vianočné sviatky, a to bez ohľadu na to, aký bod programu sa bude prerokúvať.