Šimečka: Opozícia je pripravená využiť všetky parlamentné prostriedky a verejný tlak na to, aby sa zabránilo deštrukcii právneho štátu

„Základné pozorovanie, ktoré mám z poslancov a predstaviteľov vládnej koalície je, že sú extrémne nervózni. Sú pod tlakom, lebo vidia, že to, čo si mysleli, že pretlačia, ten promafiánsky balíček, zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry narýchlo a bez diskusie ešte pred Vianocami, že to sa im nedarí,“ vyhlásil Šimečka a uviedol, že aj skutočnosť, že koaličná väčšina schválila, že dnes bude parlament rokovať do polnoci, je signálom, že sa to predsedovi parlamentu Petrovi Pellegrinimi (Hlas) rozpadá pod rukami. „Vidia, že celá opozícia v parlamente je odhodlaná urobiť všetko a využiť všetky nástroje, aby sme zabránili Robertovi Ficovi (Smer) ten promafiánsky balíček schváliť,“ dodal Šimečka s tým, že spolu so stranou Sloboda a Solidarita a Kresťanskodemo­kratickým hnutím budú informovať o tom, ako budú pokračovať ďalšie protesty. „Verejný tlak je silný a vnímam to ako silný signál, že ľudia si neprajú, aby to vláda takto prevalcovala,“ uzavrel predseda PS.

Poslanec hnutia Slovensko Gábor Grendel sa na dnešnej tlačovej besede vyjadril k predĺženiu rokovania do polnoci. „Tak ako Robert Fico píska, tak Peter Pellegrini tancuje. Ak pred vytvorením vlády Pellegrini hovoril, že nikomu nebude robiť podržtašku, tak presne to v Národnej rade SR ako predseda parlamentu robí,“ vyhlásil Grendel a pokračoval, že osobnou prioritou Fica je čím skôr udeliť amnestiu svojim trestne stíhaným kamarátom. „Pellegrini mu ide po ruke, a to aj tým, že na začiatku decembrovej parlamentnej schôdze sa rozhodol, a vládna väčšina mu to odsúhlasila, že sa skráti prestávka medzi predpoludňajšou a popoludňajšou časťou schôdze, a že sa rokuje do 22:00. Dnes im nestačí už ani toto a na grémiu nám oznámili, že dnešný deň budeme rokovať až do polnoci,“ vysvetlil Grendel s tým, že vládanej koalícii je nepríjemné, že opozícia využíva svoje jediné zákonom dané právo, a to vystupovať v rozprave písomne aj ústne a reagovať faktickými poznámkami na jednotlivých rečníkov.

„Lenže Fico sľúbil svojim kamarátom, ktorí sú trestne stíhaní, že im ešte do Vianoc vybaví amnestiu zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry a znížením trestov v Trestnom zákone za ekonomické trestné činy. A jediný spôsob, keď vidia, ako aktívne opozícia vystupuje v parlamente, je ten, že budú predlžovať rokovania do polnoci,“ povedal Grendel a dodal, že svoje právo v parlamente budú aktívne využívať a nebudú sa nečinne prizerať na to, ako sa ničí právny štát a ako sa znovu vytvára „nová kasta rovnejších medzi rovnými“. „Môže Pellegrini predlžovať rokovanie parlamentu aj do noci, aj do rána. My tu budeme a budeme bojovať za právny štát a za rovnosť pred zákonom,“ uzavrel Grendel.