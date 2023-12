Poslanci aj vo štvrtok ráno diskutujú o konsolidačnom balíku

Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok ráno pokračujú v diskusii o balíku konsolidačných opatrení. Na vystúpenie čaká ešte 13 rečníkov, ktorí sa do rozpravy prihlásili ústne. Najbližšie hlasovanie o prerokovaných bodoch bude poslancov čakať až o 17.00 h, vo štvrtok sa podľa dohody nehlasuje o 11.00 h. Poslanci o balíku rokovali v stredu (13. 12.) do polnoci, opozícia naťahovala priebeh rokovania faktickými poznámkami a vystúpeniami tak, ako to avizovala.