Fico: Opoziční europoslanci sa klamstvami pokúšajú poškodiť Slovensko, takéto veci nerobia ani potkani

Vystrájanie europoslancov za opozičné strany v Európskom parlamente (EP) potvrdilo, že sa klamstvami pokúšajú poškodiť SR. Vyhlásil to predseda vlády Robert Fico (Smer) v reakcii na rozpravu EP v stredu 13. decembra, ktorá bola zameraná na návrhy zmien v trestnom zákone, ktoré nedávno predložila vláda SR. Europoslanci diskutovali s komisárom pre spravodlivosť Didierom Reyndersom.

Čo si na Ficove zákony chystá eurokomisia? Video

„Keďže opozícia nevie, ako súťažiť so súčasnou novou vládou, posiela predstaviteľom Európskej komisie (EK) a EP klamstvá o pripravovanej novelizácii trestného zákona, trestného poriadku a o rušení Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP)," vyhlásil predseda vlády.

Ako Fico priblížil, v liste z 5. decembra opoziční slovenskí europoslanci hrubo zavádzali, keď opakovane upozorňovali európske inštitúcie na návrh súčasnej vlády zrušiť Špecializovaný trestný súd. To podľa premiéra nemá s realitou nič spoločné. „Vláda navrhuje zrušiť len semenište porušovania ľudských práv ÚŠP a jeho hlavného predstaviteľa nenávistného politika, podvodníka a právoplatne odsúdeného zločinca Daniela Lipšica, ktorý ako Matovičov sluha dôsledne plnil pokyny a zneužíval a zneužíva trestné právo na likvidáciu politických oponentov," zdôraznil Fico a pokračoval s tým, že je neuveriteľné, že slovenskí opoziční europoslanci žiadajú EK, aby potrestala Slovensko nevyplatením európskych fondov, aby poškodili slovenskú vládu v očiach verejnosti. „Takéto veci nerobia ani potkani. Škodiť vlastnej krajine v mene politického súboja môžu len bezcharakterné protislovenské indivíduá," uviedol premiér.

Fico: Opozícia pácha ekonomickú a hospodársku vlastizradu na európskej pôde Video

„Pri tomto cirkuse nemôže, samozrejme, chýbať celá sieť mimovládnych organizácií financovaná Sorosom a pochopiteľne ani niektoré slovenské médiá, ktoré o dnešnej búrke v pohári píšu ako obyčajne chcú – od buka do buka," dodal predseda vlády s tým, že komisár Reynders potvrdil a pozitívne privítal, že medzi EK a vládou SR prebieha dialóg k uvedenej trestnej novelizácii a povedal, že EK môže použiť všetky nástroje, ktoré má k dispozícii vrátane finančného nátlaku, ak reformy idú proti právnemu štátu. „To je všeobecné pravidlo, ktoré platí pre všetky členské krajiny EÚ. Naviac zrušenie ÚŠP nemá nič spoločné ani s európskym právom, ani s právnym štátom," zdôraznil premiér a dodal, že ho mrzí, že komisár úmyselne neuviedol dôvody, pre ktoré vláda SR pristupuje k zrušeniu ÚŠP.

Lipšic: Viaceré významné trestné veci budú po schválení novely premlčané Video

„Že sú tu desiatky rozhodnutí ÚS SR o porušení ľudských práv, mŕtvi vo väzniciach, zverstvá vyšetrovateľov NAKA a prokurátorov ÚŠP," doplnil Fico s tým, že o všetkom je pritom komisár pre spravodlivosť dôkladne informovaný. Opoziční slovenskí europoslanci v EP podľa Fica nedosiahli nič, iba si spôsobili hanbu. „Dúfam, že ich v tejto neúspešnej sabotážnej akcii proti Slovensku videlo čo najviac Sloveniek a Slovákov. A nám nič nebráni pokračovať v legislatívnom procese," uzavrel Fico.

Viacero slovenských europoslancov sa ohradilo voči vyjadreniam Beňovej

Viacero slovenských poslancov Európskeho parlamentu sa ohradilo voči vyjadreniam europoslankyne Moniky Beňovej (Smer) a predsedu strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Roberta Fica. Podľa Beňovej a Fica slovenskí europoslanci nabádajú európske inštitúcie na zastavenie eurofondov Slovensku alebo na aktiváciu článku 7 Lisabonskej zmluvy pre spustenie mechanizmu na pozastavenie hlasovacích práv Slovenska v Rade. Europoslanci Martin Hojsík (PS), Michal Wiezik (PS), Lucia Ďuriš Nicholsonová (Jablko), Jozef Mihál (Demokrati), Vladimír Bilčík (Demokrati), Ivan Štefanec (KDH), Miriam Lexmann (KDH), Peter Pollák (Slovensko) a Eugen Jurzyca (SaS) tvrdia, že tieto opatreniach nikdy nepresadzovali, ako to tvrdí Beňová.

„Slovenská vláda sama dobrovoľne poslala návrhy novej legislatívy Európskej komisii (EK) na posúdenie. Ak teraz EK podniká kroky voči Slovensku, je to výsledok aktivity vlády Roberta Fica proti právnemu štátu a európskym hodnotám, ktoré sa Slovensko zaviazalo pri vstupe do Európskej únie dodržiavať," vysvetlili poslanci a dodali, že nemajú dosah na stanoviská EK, ktorej výkonným podpredsedom je nominant Smeru Maroš Šefčovič. Slovenskí europoslanci tvrdia, že v EP zatiaľ len prebieha debata o právnom štáte na Slovensku, ku ktorej EP prijme v januári svoje uznesenie. Beňovú zároveň žiadajú, aby svoje vyjadrenie stiahla a za svoje klamstvá sa verejne ospravedlnila.

V Európskom parlamente bola v stredu debata o údajnom porušovaní princípov právneho štátu v súvislosti s navrhovaným prepracovaním Trestného zákona a rušením Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Uviedla to europoslankyňa Monika Beňová (Smer) s tým, že neúspešní opoziční politici sa rozhodli pomstiť ľuďom na Slovensku, pretože prehrali v parlamentných voľbách. „Zákernosť a zlomyseľnosť našich opozičných politikov voči vlastnému štátu a jeho občanom očividne nemá žiadne hranice. Prišli totiž s nápadom na aktiváciu článku 7 Lisabonskej zmluvy voči vlastnej krajine. Ten sa považuje za najtvrdšiu sankciu, ktorú možno uplatniť voči členskému štátu," uviedla Beňová a vysvetlila, že to by mohlo znamenať napríklad pozastavenie hlasovacích práv v Rade EÚ a tiež stopnutie európskych peňazí určených pre samosprávu, ochranu životného prostredia, zdravotníctvo, školstvo či poľnohospodárov.