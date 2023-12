Opozícia: Protesty proti krokom vlády budú pokračovať

Protest opozície proti vláde v Bratislave Video

Predseda PS Michal Šimečka na dnešnej tlačovej besede zároveň informoval, že petíciu proti „promafiánskemu baličku“, ktorého súčasťou je vládna novela Trestného zákona, ktorá okrem iného ruší špeciálnu prokuratúru, či vládna novela zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, podpísalo už viac ako 50-tisíc ľudí. Dodal, že protesty fungujú a vytvárajú tlak na vládnu koalíciu. Protestné zhromaždenia sa okrem Bratislavy uskutočnia aj v ďalších mestách – v Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline, Nitre, Trenčíne, Liptovskom Mikuláši a Považskej Bystrici.

Predseda poslaneckého klubu SaS Branislav Gröhling odkázal predsedovi vlády Robertovi Ficovi (Smer) a predsedovi parlamentu Petrovi Pellegrinimu (Hlas), že opozíciu určite neumlčia. „V kuloároch medzi koaličnými poslancami sa hovorí o nervozite Roberta Fica, ktorá je stále väčšia, pretože takýto razantný odpor verejnosti koalícia vôbec nečakala. Ak náš odpor, odpor celej verejnosti bude naďalej takýto silný, Fico bude mať zásadný problém presadiť zrušenie špeciálnej prokuratúry,“ uviedol Gröhling. Šimečka doplnil, že opozícia je pripravená rokovať v parlamente cez noc, víkend či dokonca Vianoce. „Sme odhodlaní, budeme sa v tom koordinovať, aby sme vládu prinútili stiahnuť promafiánsky balíček,“ povedal.

Gröhling zároveň načrtol, že v zákulisí sa hovorí o presunutí novely Trestného zákona na január, dokonca by sa rokovanie o nej mohlo presunúť až na termín po prezidentských voľbách. „Je to niečo, o čom sa reálne hovorí. Pellegrini chce ísť do nového roku ako čistý prezidentský kandidát a proti tomu, čo by mu mohlo spôsobiť, že by nebol prezidentom, urobia všetko,“ uviedol Gröhling.