Najštedrejší ministri: Dolinková a Kaliňák odklepli zamestnancom aj tisícové odmeny, Saková si vyberá. Zahraničie a doprava šetria

Momentálne na vláde vrcholia rokovania o rozpočte na budúci rok, ktorý zrejme nebude z pohľadu verejných financií jednoduchý. Slovensko trápi neutíchajúca inflácia, vláda plánuje dotovať ľuďom vysoké ceny energií sumou vyše miliardy eur, zvýšiť sa majú odvody na zdravotné poistenie a siahne sa aj na príspevky zamestnancov do druhého piliera. Ak by hlavný zákon roka nebol schválený do konca decembra, krajine navyše hrozí rozpočtové provizórium.

Spríjemniť tento vývoj jednoznačne môžu vianočné odmeny, ktoré by podľa prieskumu portálu Platy.sk mala dostať polovica zamestnaných Slovákov. Platí to aj pri zamestnancoch štátu, ktorí takisto pred sviatkami rátajú so zvýšenou sumou, uvedenou na výplatných páskach. Nie každý rezort je však rovnako štedrý.

Najštedrejší sú Dolinková a Kaliňák

Najväčšiu sumu na vianočné príplatky pravdepodobne minie ministerstvo zdravotníctva. Rezort pre Pravdu uviedol, že poskytne zamestnancom odmeny vo výške 60 percent naposledy priznaného funkčného platu. „Keďže valorizácia prebehla už v septembri, premietne sa to aj do výšky odmien,“ vysvetlili v stanovisku. Začiatkom jesene totiž platy zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme stúpli o 10 percent a jednoduchý prepočet ukazuje, že pred sviatkami aj tí najhoršie zarábajúci zamestnanci dostanú odmenu okolo 400 eur v hrubom. Čím vyššiu mzdu má ministerský úradník, tým väčšiu odmenu dostane.

Ministerstvo obrany k otázkam Pravdy uviedlo, že rezort si váži prácu svojich zamestnancov a je toho názoru, že je na mieste ich prínos adekvátne ohodnotiť. „Vedenie rezortu tento rok štandardne udelilo profesionálnym vojakom, zamestnancom v štátnej službe a zamestnancom vo verejnom záujme odmeny za kvalitné plnenie služobných alebo pracovných úloh,“ uviedlo tlačové oddelenie. Bonusy boli vyplatené za mesiac november v priemernej výške 1 000 eur na osobu, doplnili.

Aj zamestnanci ministerstva vnútra už majú vianočné odmeny vyplatené, na účet ich dostali spolu so mzdou za mesiac november. „Na základe rozhodnutia ministra vnútra boli vyplatené koncoročné odmeny zamestnancom rezortu vnútra v celkovej sume 32 miliónov eur. Odmeny boli vyplatené 35 397 zamestnancom MV SR,“ uviedol rezort pre Pravdu. V prepočte na jedného úradníka suma príspevku vychádza na 900 eur v hrubom. Ministerstvo doplnilo, že bonusy boli udelené za kvalitné plnenie služobných úloh. „Zamestnancom, ktorí nesplnili zákonom dané podmienky, odmena nebola vyplatená,“ uvádza sa v stanovisku.

Podobne v novembri vianočnú odmenu dostali zamestnanci ministerstva kultúry, rezort na tieto ciele určil 192-tisíc eur. Počet odmenených ani výšku sviatočného príplatku v stanovisku neprezradili. „Písomný návrh na priznanie odmeny ako i určenie jej výšky predložil príslušný vedúci zamestnanec v súlade s ustanoveniami zákona o štátnej službe a zákona o odmeňovaní,“ dodalo ministerstvo s tým, že z vyplatenia koncoročných odmien boli vylúčení zamestnanci v skúšobnej dobe. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pre Pravdu tiež uviedlo, že udelí odmeny zamestnancom. Ich výšku ani celkovú sumu, ktorú rezort plánuje vynaložiť na príplatky, neodhalili. Uviedli však, že bonusy úradníkov budú v podobnom rozsahu ako po minulé roky. Vlani rezort vyplatil odmeny vo výške takmer 174-tisíc eur spolu pre 137 zamestnancov.

Odmenia len niektorých

Niečo navyše pred Vianocami si zarobia aj zamestnanci ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Rezort však neplánuje odmeňovať plošne. „Z dôvodu obmedzeného objemu finančných prostriedkov na mzdy počítame len s vyplatením odmien vybraným zamestnancom za mimoriadne kvalitné plnenie úloh alebo práce nad rámec svojej pracovnej činnosti,“ uviedlo tlačové oddelenie. Výška sviatočného príspevku bude maximálne do výšky 25 percent mzdy, čo napríklad v prípade platu šéfa rezortu Tomáša Druckera vychádza na bonus v sume približne 1150 eur.

Rezort hospodárstva pre Pravdu tiež uviedol, že koncoročné odmeny sú v hre. Dostanú ich však len tí zamestnanci, ktorí boli na ministerstvo prijatí ešte pred septembrom 2023. „Všetky prípadné koncoročné odmeny na ministerstve hospodárstva budú naviazané na plnenie konkrétnych úloh, ktoré sú dôležité pre kvalitné plnenie cieľov ministerstva,“ naznačil rezort v stanovisku. Znamená to napríklad, že nárok na odmenu by nemali mať ani šéfka rezortu Denisa Saková, ani tím jej štátnych tajomníkov.

Čítajte viac Kaliňák v Ide o pravdu: Armádne peniaze pôjdu aj na mosty a cesty. V budúcom roku pripravíme zdanenie bohatých

Vyplatenie plošných koncoročných odmien neplánuje ani prezidentská kancelária, povedal hovorca Prezidentského paláca Martin Strižinec. „Kancelária nemá osobitný fond určený na odmeny. Všetky platové náležitosti zamestnancov v štátnej a verejnej službe sa vyplácajú z účelovo určených prostriedkov na mzdy a platy zamestnancov schválených v rámci rozpočtu kancelárie,“ vysvetlil pre Pravdu s tým, že k odmeňovaniu kancelária dlhodobo pristupuje na základe individuálneho prístupu a za kvalitné plnenie služobných úloh.

Nemajú právomoci ani peniaze

Aj keď je polovica decembra, niektoré rezorty ešte o vianočných odmenách nerozhodli. Možné poskytnutie bonusov zvažovali na ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, otázka možného poskytnutia odmien je v tomto období predmetom analýzy a posudzovania, tvrdí rezort. „Zatiaľ nebolo rozhodnuté o ich rozdelení. Kritériom sú finančné možnosti pri čerpaní štátneho rozpočtu a plánovaný zostatok finančných prostriedkov ku koncu roka 2023,“ vyjadrili sa.

V podobnom duchu odpovedali aj ministerstvo životného prostredia či rezort spravodlivosti. Reagovali s tým, že k odmenám sa zatiaľ nevedia jednoznačne vyjadriť a konečné rozhodnutie k tejto veci ešte nebolo prijaté. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizacie uviedlo, že k odmenám počas celého roka pristupuje zodpovedne, podľa interných princípov a na základe plnenia cieľov – takisto je to aj s vianočnými odmenami. Detaily však nepriblížili. Ministerstvo financií nereagovalo na otázky o vianočných odmenách pre svojich zamestnancov. Rovnako sa k téme nevyjadril ani Úrad vlády SR.

Kým úradníci spomenutých rezortov ešte majú nádej na to, že odmenu nakoniec dostanú, zamestnanci ministerstva zahraničných vecí na vianočné bonusy môžu zabudnúť. „Z dôvodu absencie právneho základu rezort diplomacie nevypláca svojim zamestnancom tzv. 13., resp. 14. plat. Rovnako neplánujeme vyplácať ani vianočné odmeny,“ uvádza sa v odpovedi ministerstva. Podobne sa na sviatočné príplatky nemôžu tešiť ani podriadení Jozefa Ráža na ministerstve dopravy. Rezort uviedol, že neplánuje vyplácať 13. platy alebo iné mimoriadne odmeny súvisiace s vianočnými sviatkami.