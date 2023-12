Spory v koalícii sa množia. Danko sa postavil proti Ficovi v otázke Ukrajiny. Bude SNS obetným baránkom Smeru?

„My nie sme kamaráti, my sme súperi,“ povedal líder SNS Andrej Danko, keď pár dní po predčasných voľbách odchádzal z Prezidentského paláca. V tvári mal nadšenie. Vedel, že líder Hlasu Peter Pellegrini sa nakoniec rozhodne pre trojkoalíciu so Smerom. Už pred voľbami hovoril, že sa poučil a v prípadnej budúcej vláde bude otvorenejší. Svoje slovo dodržal. SNS si ako najmenšia strana v koalícii (ale aj v parlamente) vydobýja svoj priestor hlasno a v dvoch prípadoch zatiaľ koaliční partneri ustúpili. Neprešli ani tri mesiace a Dankova strana stojí za každým sporom, ktorý musela koalícia riešiť. Ak sa koalícia rozpadne, podľa lídra Hlasu Petra Pellegriniho ju rozbije len Danko.

Šéf SNS však problém nevidí. Ide len o iný názor, dohodnúť sa dohodnú a karavána pôjde ďalej. Možno až osem rokov. Nevyspytateľnosť Andreja Danka si však Slovensko pamätá z roku 2017, kedy vypovedal koaličnú zmluvu. Dnes má koalícia len krehkú väčšinu a prejavilo sa to aj pri prvej opozičnej obštrukcii, ktorej nezabránili.

Pellegrini podporu SNS nechce

Začiatkom novembra vyjadril Danko obavu, že pokiaľ by sa Pellegrini stal prezidentom, koalícia sa rozpadne. Ružovo nevidí ani budúcnosť strany Hlas. Pellegrini už po sneme Smeru, kedy viacerí poslanci Ficovo vyjadrenie nepochopili tak, ako ho podľa poslancov Smeru myslel, odmietol akékoľvek spájanie Hlasu so Smerom či s inými stranami.

Odmieta aj to, že by sa koalícia mala rozpadnúť. „Chcem absolútne odmietnuť akékoľvek špekulácie a dohady o rozpade koalície. Ja vám poviem, kedy sa koalícia rozpadne. Vtedy, keď ju rozbije Andrej Danko, ak bude chcieť,“ povedal v rozhovore pre Plus 7 dní. Podobne to vnímajú aj koaliční poslanci, s ktorými sa pred časom Pravda zhovárala.

Do stredy chcel Danko od Pellegriniho počuť rozhodnutie o tom, či bude kandidovať na prezidenta. Šéf Hlasu však trval na tom, že svoje rozhodnutie oznámi až po Novom roku po diskusii s členmi Hlasu v regiónoch. Podľa jeho slov „nemôže podliehať individuálnemu ultimátu jedného predsedu politickej strany“. Danko zas odmietol čakať do 15. januára. Po rokovaniach Pellegrini odmietol podporu SNS a dankovci postavia vlastného kandidáta.

„SNS je pripravená podporiť Roberta Fica, ten však odmieta kandidovať. Peter Pellegrini zase odmietol koaličnú podporu od SNS,“ uviedla strana v stanovisku na margo dôvodov. Smer podporuje Pellegriniho a o inej možností zatiaľ neuvažujú. Časť predsedníctva SNS aktuálne zvažuje aj podporu Štefana Harabina, časť si myslí, že je Dankovou povinnosťou kandidovať.

S Hlasom sa Danko najnovšie nepohodol ani pri financovaní spoločnosti Globsec. Danko chce zastaviť akékoľvek financovanie spoločnosti a heslom SNS je „ani cent a ani jeden policajt“ na Globsec. „Peter Pellegrini mi na to povedal, že to je dobrá inštitúcia. Skoro ma prekrútilo,“ konštatoval líder SNS vo vysielaní dezinformačného média Infovojna. Návrh predložil aj na koaličnej rade a ako dôvod uviedol šetrenie.

U Fica podporu našiel, aj keď šéf Smeru v minulosti Globsec chválil a vystupoval na ňom. U Pellegriniho už podpora stopercentná nie je. S Hlasom, ktorý interné záležitosti nekomentuje, o tom ešte budú debatovať. „Je právom každého koaličného partnera predložiť koaličnej rade svoje návrhy a následne sa nimi bude koaličná rada zaoberať,“ reagovala Pellegriniho strana.

Blok po vzore Orbána narúša Fico

Danko však nemá problém len s Hlasom, tŕňom v oku boli aj kroky predsedu vlády a jeho vysnívaného koaličného partnera Roberta Fica. Už koncom novembra Danka rozladilo, že hneď na prvom summite v Bruseli bol Fico medzi tými, ktorí jednomyseľne súhlasili okrem iného aj s vojenskou pomocou Ukrajine. A to napriek tomu, že pred voľbami nevynechal šéf Smeru ani jednu príležitosť, aby sa striktne voči tejto forme pomoci ohradil.

Čítajte viac Vyhrá Rusko, keď všetci urobia Ukrajine to, čo Slovensko? Odpovedá šéf NATO

Na rokovaní vlády, ktoré sa konalo týždeň po summite, však balík vojenskej pomoci vláda neschválila. Problém sa tak zrejme vyriešil. Ukrajina sa pred ďalším summitom opäť stala predmetom sporu medzi SNS a Smerom. „Nebudeme brániť rozhodnutiu EÚ, aby otvorila rokovania s Ukrajinou,“ povedal Fico v stredu doobeda pred poslancami na európskom výbore, po ktorom odletel do Bruselu a spolu s ostatnými krajinami začiatok rokovaní za Slovensko odsúhlasil.

„Nie som premiér, premiér má právo vyhodnotiť svoju pozíciu,“ povedal Danko. EÚ by sa podľa neho nemala rozširovať o problematické štáty. Podľa Fica išlo o politické rozhodnutie, ktoré nemá nič spoločné s realitou. Ešte pred začatím summitu sa stretol so šéfom NATO Jensom Stoltenbergom, ktorému pripomenul postoj Slovenska ohľadom vojenskej pomoci Ukrajine, ktorú pred takmer dvoma rokmi napadla Ruská federácia.

Počas summitu zarezonoval aj výročný prejav ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý spomenul maďarského premiéra Viktora Orbána, ale aj slovenského predsedu vlády Fica a chválou nešetril. „Oni nie sú proruskí politici, sú pronárodní, chránia svoje záujmy. Takých politikov už niet,“ povedal Putin. Podobnú rétoriku používa poslanci SNS, ale aj Smeru.

Orbán podľa portálu Politico opustil miestnosť, aby umožnil jednomyseľné hlasovanie. Ešte pred voľbami mala SNS podľa slov terajšieho ministra životného prostredia Tomáša Tarabu v pláne vytvoriť tzv. slovenský Fidesz. „Mojou ambíciou je vytvoriť národný blok po vzore Viktora Orbána ako som už spomínal,“ povedal v apríli tohto roka pre Pravdu líder SNS.

V SNS vládne nespokojnosť

Napriek tomu, že sa v téme financovania Globsecu a ani pri postoji k rokovaniam o členstve Ukrajiny v EÚ v koalícii nepohodli, Danko tvrdí, že sa nehádajú a mať iné názory je úplne prirodzené a médiá to vraj nafukujú. Pri všetkých troch témach argumentujú svojimi voličmi. SNS musí presadzovať to, čo im sľúbili. „To, že máme iný názor ako Smer a Hlas, neznamená, že sa, nedajbože, nevieme v koalícii dohodnúť, ale náš politický postoj je jasný,“ povedal Danko v stredu.

Podľa informácií Pravdy však v predsedníctve SNS a ani v poslaneckom klube nie sú celkom spokojní so smerovaním koalície v niektorých témach. Koalícii zatiaľ nevychádza plán zrušiť Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) už v januári. Keďže opozícia sa rozhodla obštruovať a predlžovať debatu k zákonom v rámci konsolidačného balíka, predseda parlamentu Pellegrini predložil pred zákon, v rámci ktorého sa má rušiť ÚŠP, štátny rozpočet. Ešte predtým však musia prerokovať zvyšné zákony z konsolidačného balíka a tzv. kompetenčný zákon, bez schválenia ktorého sa od januára nemôže zriadiť nové ministerstvo športu a cestovného ruchu. To patrí do gescie SNS.

Podľa politológa z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied (SAV) Juraja Marušiaka je zaujímavé, že spory sú najmä medzi Hlasom s SNS a nie medzi Hlasom a Smerom. „Hoci v minulosti sa Pellegrini ostro vymedzoval proti Ficovi, je jasné, že žiadna strana nechce v koalícii zaniknúť a stratiť identitu,“ uviedol pre Pravdu.

Všetky koalície na čele so Smerom sa vyznačovali tým, že sa všetko rieši za zatvorenými dverami a verejnosť o šarvátkach nevedela. Okrem vypovedania koaličnej zmluvy zo strany SNS v roku 2017. Toto Ficovo volebné obdobie sa mierne líši a Danko s komunikovaním výhrad problém nemá. Podľa politológa z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslava Štefančíka sa to však nedá porovnať s minulým volebným obdobím, kedy hádky medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom boli na dennom poriadku.

„Úspechom vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho v rokoch 2016 – 2020 bolo, že sa snažili rozpory v koalícii iba minimálne reflektovať v médiách. Dankove aktivity však vytvárajú priestor preto, aby sa nehovorilo o vážnejších otázkach, napr. ekonomických alebo o plánovaných zmenách volebnej či mediálnej legislatívy,“ doplnil Marušiak s tým, že určite sa malichernosťami snaží vládna koalícia prekryť podstatné veci. „Oveľa dôležitejšie sú napr. úvahy o zmene volebného systému, čomu novinári venujú pozornosť iba minimálne,“ dodal.

Pre Danka je tento štýl komunikácie podľa Marušiaka súčasťou kampane pred eurovoľbami. „Podobne ako pred rokom 2020 však nepredpokladám, že by mal minimálne do eurovolieb záujem o rozbitie koalície, keďže jeho strana sa nemá šancu umiestniť vo vláde za žiadnej inej konštelácie. Na druhej strane, Fico môže legitimizovať svoje postoje voči Ukrajine práve tlakom koaličného partnera,“ uviedol.

Koalícia so Smerom zatiaľ zomlela každú stranu

Kým podpora Globsecu nie je podľa Štefančíka pre koalíciu kľúčovou témou, pri témach spojených s Ukrajinou je situácia iná. „Ide však o konferenciu mimoriadneho medzinárodného významu, preto by bolo namieste, aby štát takéto aktivity podporoval. Určite však na tejto otázke nepadne vládna koalícia,“ zhodnotil pre Pravdu.

„Iná téma je podpora Ukrajiny. Andrej Danko v tomto kontexte nezdôrazňuje priority Slovenska, ale Ruskej federácie,“ myslí si Štefančík. Čo sa týka koaličných sporov, podľa politológa nejde o konflikty, ale o hlasnejšie výmeny názorov a s konfliktným štýlom bývalej vlády sa to porovnať nedá, aj keď sa Danko ozýva hlasnejšie, než v minulosti. „Spomeňme si na konflikty Matoviča so Sulíkom a potom ich porovnajme. To je zatiaľ sto a jedna. Andrej Danko chce svojim voličom ukázať, že aj on je dôležitou súčasťou vládnej koalície, preto sem tam dá o sebe vedieť. Pritom môže byť spokojný s tým, čo má,“ skonštatoval.

Netreba však zabúdať na fakt, že koalícia so Smerom zatiaľ zomlela každú politickú stranu. Po prvej vláde Roberta Fica zmizli z politického výslnia Ján Slota a Vladimír Mečiar – HZDS ani SNS sa v ďalších voľbách do parlamentu nedostali. Po ére jednofarebnej vlády bol Smer po voľbách v roku 2016 vo vláde pôvodne s troma stranami. Sieť Radoslava Procházku sa rozpadla po pár týždňoch. O dva roky neskôr, keď po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, vyšli do ulíc desaťtisíce ľudí, došlo k výmene na poste premiéra. Most-Híd a SNS takisto skončili mimo parlamentu.

„Andrej Danko sa možno snaží katastrofe predchádzať hneď od začiatku. Lebo keď príde prvá vážnejšia korupčná kauza, už bude neskoro. Vinu za problémy totiž Robert Fico zvykne hádzať na svojich koaličných partnerov a SNS ako najmenší subjekt bude prvý v poradí, ktorý bude tým obetným baránkom,“ uviedol politológ Štefančík.

Mať iný názor je prirodzené

Aj keď opozícia hovorí o nervozite v radoch koaličníkov a v obštrukcii aj protestoch plánujú pokračovať, podľa Danka sa nič nedeje. „Našu opozíciu chcem ubezpečiť, že koalícia je jednotná. Som presvedčený, že schválime kompetenčný zákon, že schválime rozpočet. SNS však nie je v područí žiadnej strany. Či už sa to našim koaličným bude páčiť, alebo nie, budeme rozprávať o témach, s ktorými sme si my a osobnosti na kandidátnej listine SNS získali dôveru,“ uviedol v stredu líder SNS s tým, že koalíciu nespochybňuje a verí, že vydrží nie štyri, ale osem rokov.

Ak chce opozíca podľa Marušiaka uspieť, nemala by svojich priaznivcov unaviť. „Opozícia by hlavne mala popri protestoch predstaviť aj alternatívu lepšieho vládnutia,“ uviedol Marušiak. Podľa sociológa Michala Vašečku sa obštrukcia v parlamente stala štandardným spôsobom politického boja. „Je pravdou, že v ideálnom svete džentlmenov, predvídateľnosti a slušnosti by bolo veľa dôvodov ju kritizovať. No v súčasnom svete tvrdých interakcií a politického boja, ktorý už nie je o ideách a zámeroch, ale o plytkých osobných a skupinových záujmoch je to spôsob, ktorý uplatňuje každá opozícia. Táto nie je výnimkou a nebude výnimkou ani tá, čo príde po nej,“ uviedol pre Pravdu.

Z pohľadu opozície plnia podľa Vašečku obštrukcie viacero funkcií a nie je dôležité, ako to nakoniec dopadne. „Z pohľadu opozície je dôležité, že po prvé má šancu pozastaviť proces, ktorý bol rozbehnutý tak rýchlo, aby sa nikto nestihol spamätať, cez skrátené legislatívne konanie. Po druhé, opozícia svojimi krokmi mobilizuje svojich voličov. Po tretie, dlhším zápasom v parlamente opozícia upozorňuje zahraničie na kroky súčasnej koalície. Po štvrté, obštrukciami opozícia znervózňuje koalíciu a znervóznení ľudia robia chyby. A nakoniec – v politike sa využívajú všetky kroky, ktoré bývajú k dispozícii,“ dodal s tým, že ak by to opozícia nerobila, kritizovali by ju jej prívrženci pre nečinnosť.

Budúcnosť Hlasu aj koalície je zatiaľ otázna

Čo sa týka budúcnosti Hlasu, je otázne, či po prípadnom zvolení Pellegriniho za prezidenta vydrží vládna koalícia. „Hlas určite nevydrží, ak sa jej šéf stane prezidentom. Myslím si, že o toto má záujem aj Robert Fico. Dosť otvorene naznačil, že chce prekresliť slovenskú stranícku mapu na jeho strane ideového spektra. A SNS nevydrží, pretože na jej čele je Andrej Danko. Jeho strana by vlastne ani nemala byť v parlamente, ale zachránili ju hlasy pre tých, ktorí prišli z iných strán – Tarabu, Kuffovcov, či Huliaka,“ ozrejmil Štefančík.

Podľa politológa SAV nebol vzťah medzi Pellegrinim a Dankom nikdy veľmi srdečný. „Osud Hlasu je naozaj otázny, bez ohľadu na to, či sa Pellegrini stane, alebo nestane prezidentom. Tá otázka je tu už od volieb, zatiaľ je asi priskoro hovoriť o budúcnosti koalície. Jej vznik bol aj vzhľadom na pomery síl v NR SR očakávaný, ešte je priskoro ju pochovávať,“ hodnotí Marušiak a prvé mesiace vlády hodnotí ako „ako obdobie razantných krokov, ktoré sú však v súlade s očakávaniami“.

Koalícia sa podľa Štefančíka v prvých mesiacoch drží statočne. „Idú bok po boku po princípoch právneho štátu, myslia na skupinu našich ľudí a snažia sa ich buď zbaviť viny, alebo dostať z basy a následne ich budú chcieť rehabilitovať. A v konečnom dôsledku zachrániť ich prepadnutý majetok. Popritom všetkom ľuďom zalepujú ústa trinástym dôchodkom a pomocou pri splácaní hypoték,“ hovorí politológ.

„Je to vláda bez vízie, je to vláda, ktorá neposunie Slovensko dopredu, skôr – zas a znovu – urobíme niekoľko krokov dozadu,“ zhodnotil Štefančík. Ak sa podľa politológa Fico zbaví Pellegriniho tak, že ho ľudia zvolia za prezidenta, bude mať Fico ostatných poslancov z Hlasu v hrsti. „Na druhej strane by som z rôznorodých názorov jednotlivých koaličných partnerov nerobil zbytočnú vedu. Táto vládna koalícia má určité princípy, ktoré ich spájajú a jedným z dôležitejších princípov je neskutočná túžba po moci. A táto stranám v predchádzajúcej vláde mimoriadne chýbala, preto sa dokázali rozhádať aj na nezmysloch,“ dodal.