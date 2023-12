Taraba obsadzuje pozície v rezorte straníckymi nominantmi. Kiča hovorí o groteske

Taraba: Slovenské vlky sa strieľať nejdú, Malá Fatra sa rušiť nebude Video

Okrem Denkovej minister Taraba v štvrtok odvolal aj generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry životného prostredia Mateja Kerestúra. Podľa Kiču by ho mal nahradiť stranícky nominant SNS Juraj Moravčík. Ten za národniarov kandidoval, bol aj poslaneckým asistentom Štefana Kuffu (nominant SNS), ktorý je súčasným štátnym tajomníkom envirorezortu, a krajským predsedom strany Život – Národná strana. Tej Taraba v minulosti predsedal. „Agentúra aktuálne zodpovedá za jeden z najväčších projektov z Plánu obnovy – renovácie 30-tisíc rodinných domov a zvláda ho aj vďaka Kerestúrovi. Ten má dlhoročné skúsenosti z pôsobenia v sektore," napísal Kiča na sociálnej sieti.

Kiča ďalej upozornil aj na to, že poverený generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku Peter Molda, ktorý taktiež kandidoval v parlamentných voľbách za SNS, odvolal riaditeľku Správy povodia Bodrogu v Trebišove Evu Kolesárovú. Na jej stoličku zasadol ďalší okresný predseda SNS, tentokrát z Michaloviec Jaroslav Vaľo. „Kolesárová sa do riadiacej funkcie dostala po tom, čo si za svoje 23-ročné pôsobenie v podniku prešla mnohými odbornými pozíciami – od technickej pracovníčky, vedúcej úseku, námestníčky až na doterajšiu pozíciu riaditeľky. O Vaľovom vzťahu k vodnému hospodárstvu nenájdete nič. K jeho kvalifikácii sa dá dohľadať akurát tak varenie gulášu na straníckych akciách a na sociálnych sieťach posiela prezidentku Zuzanu Čaputovú, označenú ako monštrum, do psej matere," uviedol Kiča.

Upozornil, že povodie Bodrogu je takmer celé územie východného Slovenska, a tak je jeho šéf mimoriadne dôležitou funkciou najmä pre bezpečnosť a ochranu pred povodňami. Kiča si myslí, že zverenie zodpovednosti za protipovodňovú ochranu takmer celého východného Slovenska a starostlivosť o priehrady Vaľovi je maximálne nezodpovedné.

Pre ministra Tarabu je prirodzené a taktiež dôležité spolupracovať s ľuďmi, ktorým manažérsky dôveruje, uviedlo ministerstvo životného prostredia. Zároveň potvrdilo, že Denková bola vo štvrtok odvolaná z funkcie riaditeľky Slovenského banského múzea Banská Štiavnica bez uvedenia dôvodu v súlade s platnou legislatívou. Jej náhradník Zorvan je podľa envirorezortu skúsený manažér, ktorý má dlhoročné skúsenosti s úlohami a činnosťami tejto špecializovanej organizácie a v minulosti pracoval deväť rokov v Slovenskom banskom múzeu na pozícii zástupcu riaditeľa. Rezort životného prostredia plánuje na pozíciu riaditeľa Slovenského banského múzea a pozíciu generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry životného prostredia vyhlásiť riadne výberové konanie a postupovať bude v zmysle platnej legislatívy.