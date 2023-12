Namiesto sanitky prerobené auto bez technickej kontroly. Aj na to podľa NKÚ pacient čaká hodiny

Pacienti poznajú sanitky najmä ako službu rýchlej zdravotnej pomoci. Teda vozidlá s posádkou zdravotníkov, ktorí vedia zachraňovať životy v akýchkoľvek podmienkach. No prevozy pacientov nie sú vždy urgentné a na plánované zákroky, či prevozy po operácii domov využívajú zdravotnícke zariadenia služby poskytovateľov dopravnej zdravotnej služby.

Tá však podľa Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) nespĺňa technické normy, pacientov prevážajú osobné autá či dodávky, ktoré sú síce prerobené na prevoz pacientov, ale chýba im prísna technická kontrola. Niektorí pacienti si podľa správy NKÚ na takýto transport počkajú aj niekoľko hodín. Správu NKÚ si môžete prečítať tu.

Nemocničné taxi

V roku 2019 chcel štát regulovať tzv. zdravotné taxíky a zaviedol inštitút dopravnej zdravotnej služby (DZS). Dôvodom bolo, že dopravu zo zdravotníckych zariadení v zabezpečoval „taxík“ na základe voľnej živnosti. No hromadili sa sťažnosti pacientov na staré a nekvalitné používanie vozidiel a taktiež na neetické správanie. Práve DZS mala tomuto trendu zabrániť, no za štyri roky sa službu ambulantnej starostlivosti nepodarilo zregulovať a na nedostatky neupozorňujú iba pacienti, ale aj NKÚ.

Zdravotnícke zariadenia pre kontrolórov NKÚ potvrdili, že v exponovaných časoch čaká pacient na odvoz aj niekoľko hodín. Zdravotné poisťovne tiež nemajú v zmluvách s poskytovateľmi DZS ošetrené žiadne kvalitatívne kritériá. Napríklad chýba časový termín na pristavenie vozidla DZS po objednávke. Keďže prevádzkovateľ dostáva financie za prepravenú osobu na kilometer, je ich snahou prepraviť naraz čo najviac osôb.

„Ministerstvo zdravotníctva ako kompetenčne zodpovedná inštitúcia zlyháva v tejto agende nielen pri definovaní jasných prevádzkových pravidiel, či posudzovaní účelnosti použitia verejných zdrojov zo zdravotného poistenia, ale aj pri základnej kontrole a transparentnosti procesu vydávania povolení na prevádzku tejto služby,“ konštatuje na základe výsledkov auditu predseda NKÚ Ľubomír Andrassy.

Kontrolóri podľa neho popísali významné rizika spojené s nedodržiavaním zákonných pravidiel, ako je určenie minimálnej siete poskytovateľov dopravnej zdravotnej služby a dodnes nie sú zadefinované indikátory kvality, na základe ktorých je možné celý systém vyhodnocovať a následne meniť v prospech pacienta.

Predseda Andrassy upozornil, že poslanci novelou zákona v roku zadefinovali DZS ako nový typ zdravotníckeho zariadenia. „Táto zákonná formulácia je v príkrom rozpore s realitou, pretože v týchto vozidlách nie sú žiadni zdravotnícki pracovníci. Šoférom je človek bez odborného vzdelania, praxe a používané auta nemajú ani potrebnú zdravotnícko-technickú výbavu. Vodič, ktorý má častokrát len základné či učňovské vzdelanie, nemôže viesť žiadnu zdravotnú dokumentáciu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou poskytovania kvalifikovanej zdravotnej starostlivosti,“ zdôraznil šéf NKÚ.

Dodal, že „podľa národnej autority pre oblasť externej kontroly ide teda o službu súvisiacu s poskytovaním prevozu pacienta, o formu bežnej pomoci odkázanému občanovi a nie o samotnú zdravotnú starostlivosť“. Ministerstvo pritom od novelizácie zákona nevykonalo ani jednu kontrolu u prevádzkova­teľov DZS.

Drahé a nekvalitné

Vozidlá DPZ pritom prepravujú pacientov medzi zdravotníckymi zariadeniami, nemocnicami či poliklinikami na plánované vyšetrenie, do domáceho liečenia či ľudí zaradených do dialyzačného programu. Do roku 2019 zabezpečovali prepravu takýchto pacientov živnostníci bez jasného legislatívneho vymedzenia.

Táto služba sa poskytuje občanom, ktorí nepotrebujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú vozidlami rýchlej zdravotnej služby. Podľa dôvodovej správy k zákonu sa pravidlá zmenili pre nízku kvalitu služieb a potrebu priameho dohľadu a kontroly nad poskytovateľmi DZS.

Kontrolóri však nespochybňujú potrebu existencie DPZ, ale poukazujú na zle nastavené pravidlá, vďaka ktorým sa napríklad obchádza hospodárska súťaž a na účet verejného zdravotného poistenia sa poskytujú bežné dopravné služby, ktoré majú charakter sociálnej, nie zdravotnej pomoci odkázaným občanom.

„Z verejného poistenia išlo minulý rok na dopravnú zdravotnú službu 38 miliónov eur a do dvoch rokov by sa mali náklady na túto službu zvýšiť až na 50 miliónov ročne. Pri súčasnom napätom rozpočte zdravotníctva je otvorenou otázkou pre vládu i parlament, či sa dopravná služba poskytovaná pacientom nemá financovať z verejných financií určených na sociálnu pomoc a nie zo zdrojov, ktoré potom chýbajú nemocniciam či ambulantným lekárom,“ tvrdí predseda NKÚ.

Rezort zdravotníctva počas výkonu kontroly obhajoval svoje konanie pri zazmluvňovaní prevádzkovateľov DZS tak, že platná legislatíva im neukladá povinnosť používať pri súťaži postupy definované zákonom o verejnom obstarávaní, keďže problematika je explicitne upravená v zákone o zdravotnej starostlivosti a v zákone o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Predseda NKÚ podotkol, že rezort od novelizácie zákona nevykonal ani jednu kontrolu u prevádzkovateľov DZS. Audit v rokoch 2019 až 2022 ukázal aj významné nedostatky pri vydávaní povolení na prevádzkovanie DZS.

„Jednému žiadateľovi ministerstvo pri vydávaní rozhodnutí vyhovelo a druhému v tej istej veci za splnenia tých istých podmienok nevyhovelo, bez uvedenia jasných dôvodov nesúhlasu,“ priblížil Andrassy.

Poukázal na to, že časti poskytovateľov povolil rezort prevádzku aj na osobných a nákladných autách, od iných vyžadoval sanitné vozidlá. „Zmluvy sa teda nepodpisujú na základe transparentnej verejnej súťaže, nerobí sa žiaden výber, ktorá dopravná služba a aký objem prepravy dostane. Nehovoriac o tom, že povolenia rezortu, potrebné na rozhodovanie poisťovní, sú vydávané na dobu neurčitú, takpovediac navždy,“ dodal Andrassy.